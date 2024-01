Non solo sci, tanti gioielli in Appennino

Sono contento per gli operatori turistici della montagna bolognese ed emiliano romagnola che hanno ritrovato il sorriso con la recente nevicata, grazie alla quale si è rimesso in moto il circuito turistico legato alle sci. L'Appennino però può offrire molte altre opportunità dal punto di vista turistico anche fuori dalla stagione invernale. La promozione non manca, ne sono consapevole, ma è un patrimonio che può rendere molto di più. Teniamocelo buono e usiamo tutte le leve del marketing per valorizzarlo.

Carlo Bonetti

Risponde Beppe Boni

L'Appennino è un gioiello che può valere molto di più di quanto già accade oggi. Lo sforzo degli operatori turistici legato al Circo bianco è grande anche nel tentativo di accompagnare la stagione dello sci ad altri aspetti che possano avere un richiamo turistico. Cosa si può fare per aumentare l'attrattiva? Intanto non bisogna focalizzarsi solo sui centri delle rispettive province ma occorre certificare, come investimento e come prodotto di marketing, l'intero appennino tosco emiliano. Per carità, ci sono strutture come Bologna Welcome, ora diventata Fondazione (presidente Daniele Ravaglia), che già hanno impostato un programma che guarda oltre le piste di sci. Ma se altri si affiancano può essere un vantaggio.

E' nato intanto anche un comitato di cittadini che intende affiancare gli enti che si occupano di turismo proprio con l'intento di promuovere ancora meglio la montagna sopra Bologna che si affaccia sulla Toscana. Dal 2010, il gruppo riunito sotto le sigle Arca, Abc e Acsa si occupa di favorire la conoscenza di tutte le eccellenze culturali, storiche, imprenditoriali, paesaggistiche dell'Appennino con un censimento in continuo aggiornamento. Il sodalizio composto essenzialmente da volontari setaccia la montagna alla ricerca di siti storici e naturalistici apparentemente minori ma ugualmente importanti in stato di abbandono per poi curarli, studiarli, valorizzarli e promuoverli. Un esempio fra i tanti. L'associazione Arca, fra le altre cose, sta cercando di recuperare e valorizzare l'antichissima Via del Ferro costruita dagli Etruschi 2.500 anni fa. Partiva da Pisa e arrivava a Spina, nelle valli di Comacchio, attraversando l'Appennino. Lunga 250 chilometri, veniva percorsa, narra l'esploratore greco Sciliace di Carianda, "in tre giorni di cammino". Il gruppo sta lavorando per riproporre il percorso e renderlo fruibile a tutti i turisti. Bene, ma aggiungiamo un suggerimento. I tanti enti, soprattutto pubblici, che in qualche modo a Bologna si occupano di turismo forse potrebbero agire un po' meglio in sinergia. Spesso ognuno va per conto proprio e le forze di disperdono in mille rivoli.