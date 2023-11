Non sono solo canzonette

Sabato 18 novembre, Teatro Verdi di Cesena, centinaia di ragazzine e ragazzini adoranti, target scuola superiore. Sul palco c'è un tizio, Niky Savage, di professione trapper. Ciò che cantano lui e quelli come lui è noto: sesso e droga, la donna oggetto e l'uomo macho, violenza e volgarità.

"C'ho una tipa che ciao. C'ha due pere che wao. Lei vuole le mani là ma non sa che domani non camminerà”. O anche: “Lei lo sente che sono un uomo vero. Vuole leccarmi i tatoo che ho addosso. Lei lo sa che farò carriera. Mi prendo tutto a ogni costo”. Questi sono i testi riportabili, i più gentili nei confronti dell'universo femminile. Sorvoliamo sul resto. Ma non è dell'artista (artista?) di cui vogliamo parlare, perché l'artista (artista?) è libero per definizione, ci mancherebbe. E' più intrigante riflettere sul pubblico del Verdi.

Il concerto di Cesena ha suscitato in città un dibattito interessante, ben riportato da Raffaella Candoli su questo giornale. In particolare mi ha colpito il post di una mamma: "Mia figlia era al Verdi, a pochi giorni dall'ennesimo femminicidio, e io non avevo idea di quale fosse il messaggio che questo tizio avrebbe portato sul palco. Ho rabbia perché avrei dovuto stare più attenta, informarmi, leggere e spiegare... provo rabbia per tutte quelle ragazzine che cantano le sue porcate e, praticamente nude, vanno sotto il suo palco a farsi chiamare con epiteti irripetibili. Oggi e mai dovremmo accettare che frasi delle canzoni come ''Non accetto chi mi dice NO'' vengano recapitate ai nostri figli, a tanti ragazzi uomini di domani”.

Le riflessioni di questa mamma sono gli interrogativi che rimbalzano nella testa di ogni genitore: “Io non avevo idea”, “avrei dovuto stare più attenta, informarmi, leggere”. Riflessioni terribili, come terribile (perché induce terrore, angoscia e paura) è il mestiere complicatissimo di mamma e papà. Educare senza prevaricare, fornire ai propri figli gli strumenti per capire e per distinguere il bene dal male nella temperie mediatica a cui ogni giorno sono sottoposti. La mamma di Cesena si autoaccusa di omesso controllo e nel caso specifico magari ha ragione.

Però non si può controllare tutto. Ai giovani servono punti di riferimento solidi, un codice etico e morale che possa funzionare da chiave di lettura universale. Queste cose dobbiamo dargliele noi, tocca a loro metterle in pratica.