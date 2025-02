Non spegnete la luce

Alla vigilia del Consiglio dei ministri che dovrebbe varare il cosiddetto decreto bollette - con una serie di misure per arginare il caro energia -, vale la pena di dare qualche numero circa il salasso che nel 2025, al netto di interventi governativi, attende le aziende, oltre che le famiglie. L'occasione è fornita da uno studio di Confartigianato Marche. Ebbene, l'associazione ha calcolato che quest'anno le bollette di luce e gas potrebbero costare agli imprenditori delle Marche 316 milioni in più rispetto al 2024 con un aumento che supera il 19%. Secondo le stime di Confartigianato, per energia elettrica e gas le aziende delle Marche nel 2025 spenderanno 1.956 milioni (+ 220 milioni per l'energia elettrica e + 96 milioni per il gas). Il danno e la beffa. "Ai rischi di un aumento del costo dell'energia per famiglie e attività produttive - scrive Gilberto Gasparoni, segretario di Confartigianato Marche - si somma poi il cronico squilibrio nella distribuzione del carico fiscale e parafiscale sull'elettricità, che penalizza le piccole imprese, nelle cui bollette il peso degli oneri generali di sistema è 15,8 volte superiore a quello delle grandi aziende". Per una regione di piccole e medie imprese manifatturiere è una iattura. Il peso di oneri e accise grava infatti fortemente sulle classi di consumo delle micro e piccole imprese (quelle che consumano fino a 2.000 MWh all’anno), calcola Confartigianato, è in equilibrio per le aziende che consumano tra 20.000 e 70.000 MWh, mentre diventa relativamente vantaggioso per le imprese con i consumi più elevati. La situazione per la manifattura marchigiana è da allarme rosso. Se poi all'onda del caro energia si somma lo spauracchio dei dazi tagliola agitato dal presidente americano Trump un giorno sì e l'altro pure, ecco che siamo alla tempesta perfetta. Serve una risposta di sistema - Unione europea e Italia - nell'ambito di un confronto che avviene a livello globale, altrimenti potremo anche spegnere la luce. Con buona pace della manifattura.