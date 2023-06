Nota di richiamo

Basta un appunto sul calendario, tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre: richiamo della vaccinazione anti Covid. Adesso godiamoci l’estate liberi dal virus, poi una veloce puntura per tenere alto il ponte levatoio. Insieme agli esperti italiani, lo ha ricordato qualche giorno fa anche l’immunologo statunitense Anthony Fauci, a margine della sua conferenza a Roma, all’Accademia dei Lincei. Sul SarsCov2 “abbiamo un controllo molto molto migliore – ha detto Fauci, che a Siena ha ricevuto la laurea ad honorem – ma non dobbiamo dimenticare di fare il richiamo del vaccino a settembre-ottobre” anche nella formula combinata contro Covid19 e influenza. Le vaccinazioni sono state le armi decisive per combattere la pandemia. La campagna dei richiami è già stata organizzata dal ministero della Salute. Servirà ad irrobustire le difese delle persone dopo l’imponente attacco sferrato al Covid: oltre 50 milioni di dosi somministrate in Italia, quasi il 69% della popolazione immunizzato con la terza dose (più di 40 milioni di vaccinazioni); 6.726.455 persone (il 35,8% della platea) che hanno ricevuto la quarta dose. Nel mondo le vaccinazioni anti Covid hanno superato quota 13 miliardi e 400 milioni. Numeri mai registrati che, combinati con un importante innalzamento della qualità della strumentazione tecnologica, spalancano un orizzonte di cauto ottimismo per risposte veloci ed efficaci in caso di nuovi e indesiderati blitz. Per mantenere le posizioni conquistate, dunque, basta una nota sul calendario e poi una semplice puntura.