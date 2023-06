Notti fracassone, una stretta che deve durare

Un miglioramento, alla prima prova sul campo del nuovo presidio fisso, c’è stato. Ma la strada da percorrere è ancora molto lunga. Le notti fracassone della Malamovida in piazza Aldrovandi e nelle altre aree calde della zona universitaria sono infatti ben lungi dall’essere finite. Sono trent’anni, o forse anche di più, che se ne parla ma il problema non è mai stato risolto. L’eterna lotta fra i residenti che chiedono un po’ di riposo e i giovani, non solo studenti fuori sede, che vogliono divertirsi e tirar tardi fra musica e alcol pare destinata a non trovare una soluzione. Ciclicamente si supera però il livello di guardia, come di recente è avvenuto in piazza Aldrovandi.

Per questo il prefetto Visconti, il Comune e le forze dell’ordine sono corsi ai ripari introducendo una novità significativa: il presidio fisso di polizia dopo le due di notte, appunto, che va ad aggiungersi alla polizia locale e agli street tutor. Venerdì notte, all’esordio, a detta degli stessi residenti la situazione è migliorata rispetto alle ultime settimane, quindi il dispositivo ha funzionato. Bene. Ma ora il problema è la prospettiva a lungo termine. Gli stessi residenti temono infatti che, passata l’onda emotiva delle proteste e diluito il rischio di una causa civile intentata al Comune dopo la sentenza della Cassazione, piano piano si torni alla ’normalità’. Che significa caos fino all’alba, con casse acustiche o bonghi, e gente che fa i propri bisogni in strada, nei vicoli appartati. Un pericolo che avvertono in tanti. Poi c’è un secondo aspetto. E riguarda le altre zone calde: in via Petroni e piazza Verdi, per non dire di piazza San Francesco, temono che la stretta su piazza Aldrovandi si traduca nell’allentamento dell’attenzione sul resto della movida molesta. Quello che va assolutamente evitato, dunque, è che gli sforzi di questi giorni siano vanificati. Serve un impegno costante. Che duri nel tempo e che abbracci tutte le piazze calde, nessuna esclusa. Per essere chiari, servono presidi fissi delle forze dell’ordine che, pur nella difficoltà di reperire uomini e mezzi che ben conosciamo, garantiscano un controllo a lungo termine. Poi bisogna continuare anche con tutto il resto, cioè gli street tutor, la polizia locale, gli eventi sociali e culturali per animare le piazze nel modo giusto. Insomma, uno sforzo comune e continuativo che possa ridurre i disagi per i residenti senza ovviamente impedire ai ragazzi di vivere la notte e divertirsi. L’obiettivo non è semplice. Abbassare la guardia sarebbe un delitto.