Nuove regole per un mondo che è cambiato

Quasi un’attività su due irregolare, per un totale di 2 milioni di euro sottratti al Fisco. E questo solo in centro storico. Sono i dati dell’attività di controllo della Guardia di Finanza sugli appartamenti per soggiorni brevi affittati sotto le Due Torri. Sconvolgente? Sì, ma fino a un certo punto. Perché quanto la cosiddetta sharing economy abbia riscritto le regole del gioco peggiorando troppo spesso le condizioni di tutti per i vantaggi di pochi, beh, è sotto gli occhi di tutti. E non solo nel campo della ricezione turistica. In questo caso, però, il danno è triplo. Alle casse dell’erario, ai concorrenti (alberghi e non solo) che operano con ben altre regole e ben altri carichi fiscali, e infine alla città intera. Perché quei 1.800 appartamenti in centro affittati in modo irregolare per vacanze di breve durata hanno contribuito eccome, pur non essendo i soli chiaramente, alla emergenza abitativa che si vive in città da un paio di anni a questa parte. Non è una caccia alle streghe: la tecnologia va avanti, certe epoche non torneranno mai più e il proibizionismo in campo economico è una ricetta fallimentare sotto ogni punto di vista, come la storia insegna. Ma questo non significa che si debba restare inermi davanti al mondo che cambia. Su questo fenomeno, così come su tanti altri della sharing economy e della gig economy (quella dei cosiddetti lavoretti, per intenderci), la politica, a ogni livello, ha il dovere di battere un colpo. Di fare il proprio lavoro fino in fondo, ossia chiarire ciò che si può fare perché porta ricchezza, sviluppo e benessere a una comunità, e ciò che invece va limitato perché ha effetti diametralmente opposti. A livello nazionale siamo ancora in attesa che il cosiddetto ‘decreto Airbnb’ diventi legge. A livello locale il tema è ben presente alla giunta e alla politica, tanto che il pressing su governo e Parlamento per mettere limiti alle locazioni brevi è stato reiterato e costante, e che Palazzo d’Accursio ha creato un fronte comune con altre città per mettere paletti più stringenti su questo tema. Ma fino a quando il decreto non sarà legge, e soprattutto fino a quando non dispiegherà suoi effetti concreti, serve trovare un’altra strada per incidere. Rafforzare la collaborazione con la Finanza per scovare i ‘furbetti dell’affittino’, più di quanto si sia sempre fatto in questa città, magari mettendo a disposizione dati e informazioni nuove, sarebbe già un buon primo passo.