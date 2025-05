Un nuovo algoritmo umano e amministrativo

Cambiamo l’algoritmo. Due anni sono un tempo abbastanza lungo (e anche abbastanza breve) per darci la possibilità di guardare indietro con rabbia, ma anche per permetterci di stabilire nuove priorità. In tempi di presunta egemonia digitale l’alluvione infinita (la mettiamo al singolare ma si potrebbero definire le alluvioni) non si può risolvere con strumenti non umani e l’umanità (l’humanitas, il riconoscersi negli altri anche quando divergono da noi) richiede prima di tutto ascolto e pragmatismo. Su queste basi serve il nuovo algoritmo: le domande che i comitati pongono e che per alcuni giorni vi racconteremo, le sfide che anche il sindaco di Faenza Massimo Isola lancia non devono spaventare. Se i soldi ci sono, e il Governo su questo ha fatto molto; se i progetti e un aumento di manutenzione ci sono, e la Regione su questo ha fatto tanto; se le città sono ripartite, e su questo i Comuni hanno fatto il possibile; ecco, se tutto questo c’è, manca di certo l’affinamento del rapporto con i privati, la riduzione della burocrazia che intrappola le idee, la spinta concreta delle amministrazioni su progetti fermi o bloccati, l’abrogazione o il rinnovamento di norme secolari, le attese nuove infrastrutture. A questo serve il cambio di algoritmo e il commissario Fabrizio Curcio sarà il protagonista di questa stagione, partendo però da un restyling della propria struttura, che da team d’emergenza (non a caso a trazione militare) diventerà il sostegno auspicato e finora mancato a livello ancora più operativo. Mancano i tecnici, i sindaci si sentono abbandonati e questo è tanto più evidente in appennino, il nostro appennino che più di ogni altra parte della pianura alluvionale porta ancora le cicatrici dell’acqua. Dopo due anni di liti e di politica all’anno zero, la politica (insieme) ha tutta la possibilità di innescare l’accelerazione decisiva per dare risposta alle domande e sgretolare la sfiducia. E’ l’algoritmo umano che ricerchiamo.