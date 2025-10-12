Nuovo Dall’Ara, l’ora di aprire anche ai ‘privati’

Il Bologna di nuovo in Europa, due campioni rossoblù vestiti di azzurro (Orsolini e Cambiaghi) e gli Europei del 2032 sullo sfondo. Uno scenario perfetto e pieno di promesse con un unico grande punto interrogativo sul futuro: lo stadio, la nuova casa del Bologna calcio. In settimana un vertice fra il sindaco Lepore e Fenucci dovrebbe chiarire le prospettive e definire un piano per il restyling del Dall’Ara, che comprende anche l’allestimento di un impianto temporaneo. Il valore complessivo dell’opera è stimato in circa 220 milioni di euro. Rispetto al progetto definito tre anni fa, i costi sono lievitati per una cifra che oscilla fra i 50 e gli 80 milioni di euro. E il nodo sta proprio qui perché sia Saputo che il sindaco non vogliono andare oltre gli investimenti già previsti (140 e 40 milioni di euro). Nell’intricato risiko entrano anche gli eventuali finanziamenti del governo per gli stadi coinvolti nell’Europeo 2032, che però non sono a fondo perduto.

Ecco perché il dilemma rischia di non trovare soluzione e il rischio di perdere gli Europei è alto, visto che la scadenza dei termini è fissata a fine mese. E allora come si esce da questo intricato labirinto? L’unica soluzione è coinvolgere imprenditori privati, costruire un castello economico con l’ausilio di forze esterne. Se si procede con il restyling del Dall’Ara, unica condizione per mantenere i finanziamenti del Comune (proprietario dell’impianto), bisogna accettare l’idea che lo stadio possa cambiare denominazione in omaggio a uno sponsor, come la New Balance Arena di Bergamo o il Blue Energy Stadium di Udine. Tocca a Saputo e allo stesso Lepore trovare una soluzione in tempi stretti e coinvolgere partner importanti. La costruzione di un nuovo stadio, con la possibilità di allestire un impianto multifunzionale, sarebbe più gradita a eventuali sponsor privati . Ma in questo caso il Bologna non avrebbe il supporto del Comune e l’iter burocratico rischierebbe di scavalcare i tempi limite per garantirsi l’Europeo 2032. Ecco perché, dopo un percorso così sinuoso e tribolato, bisogna arrivare a una stretta e coinvolgere imprenditori che possano essere stimolati dalla vetrina del calcio e dalla crescente qualità espressa dal Bologna negli ultimi campionati. Un altro indugio sarebbe fatale. La città del pallone merita uno stadio all’altezza dei grandi impianti europei.