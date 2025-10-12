Identità a tavola

Valerio Baroncini
Identità a tavola
Editoriale
EditorialeNuovo Dall’Ara, l’ora di aprire anche ai ‘privati’
12 ott 2025
GIUSEPPE TASSI
Editoriale
Editoriale

Nuovo Dall’Ara, l’ora di aprire anche ai ‘privati’

Il Bologna di nuovo in Europa, due campioni rossoblù vestiti di azzurro (Orsolini e Cambiaghi) e gli Europei del 2032 sullo sfondo. Uno scenario perfetto e pieno di promesse con un unico grande punto interrogativo sul futuro: lo stadio, la nuova casa del Bologna calcio. In settimana un vertice fra il sindaco Lepore e Fenucci dovrebbe chiarire le prospettive e definire un piano per il restyling del Dall’Ara, che comprende anche l’allestimento di un impianto temporaneo. Il valore complessivo dell’opera è stimato in circa 220 milioni di euro. Rispetto al progetto definito tre anni fa, i costi sono lievitati per una cifra che oscilla fra i 50 e gli 80 milioni di euro. E il nodo sta proprio qui perché sia Saputo che il sindaco non vogliono andare oltre gli investimenti già previsti (140 e 40 milioni di euro). Nell’intricato risiko entrano anche gli eventuali finanziamenti del governo per gli stadi coinvolti nell’Europeo 2032, che però non sono a fondo perduto.

Ecco perché il dilemma rischia di non trovare soluzione e il rischio di perdere gli Europei è alto, visto che la scadenza dei termini è fissata a fine mese. E allora come si esce da questo intricato labirinto? L’unica soluzione è coinvolgere imprenditori privati, costruire un castello economico con l’ausilio di forze esterne. Se si procede con il restyling del Dall’Ara, unica condizione per mantenere i finanziamenti del Comune (proprietario dell’impianto), bisogna accettare l’idea che lo stadio possa cambiare denominazione in omaggio a uno sponsor, come la New Balance Arena di Bergamo o il Blue Energy Stadium di Udine. Tocca a Saputo e allo stesso Lepore trovare una soluzione in tempi stretti e coinvolgere partner importanti. La costruzione di un nuovo stadio, con la possibilità di allestire un impianto multifunzionale, sarebbe più gradita a eventuali sponsor privati . Ma in questo caso il Bologna non avrebbe il supporto del Comune e l’iter burocratico rischierebbe di scavalcare i tempi limite per garantirsi l’Europeo 2032. Ecco perché, dopo un percorso così sinuoso e tribolato, bisogna arrivare a una stretta e coinvolgere imprenditori che possano essere stimolati dalla vetrina del calcio e dalla crescente qualità espressa dal Bologna negli ultimi campionati. Un altro indugio sarebbe fatale. La città del pallone merita uno stadio all’altezza dei grandi impianti europei.

