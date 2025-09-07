Nuovo stadio, è l’ora di scegliere

Ristrutturare lo stadio di calcio Dall'Ara è un' operazione priva di senso, logica e utilità. L' unica scelta intelligente è realizzare un nuovo stadio, a carico del Bologna Fc (che rimarrebbe nelle sue disponibilità), in altra zona: a Casteldebole dietro il centro tecnico del Bologna, al Parco Nord dove sono già presenti molti parcheggi, oltre ad essere vicinissimo sia allo svincolo della tangenziale che al casello Fiera dell' Autostrada, al Caab, oppure a Castenaso. L'occasione giusta furono i Mondiali del 1990 ma venne deciso di ristrutturare l'attuale struttura benché non rispondesse più alle esigenze della città.

Matteo Bettini

Risponde Beppe Boni

Nulla è ancora deciso su dove giocherà il Bologna del futuro. Ristrutturare l’attuale stadio o costruirne uno nuovo con preferenza dalle parti di Casteldebole: è il dibattito che tiene impegnati di nuovo in queste settimane il Comune di Bologna e la dirigenza della società rossoblù. La prossima settimana, o al massimo subito dopo il 15 settembre, amministrazione comunale e Bologna Fc ne parleranno in un incontro che, se non proprio risolutivo, dovrebbe orientare la scelta da fare. Si valuteranno di nuovo i costi che per il restyling del Dall’Ara sono aumentati a 220 milioni, di cui 40 garantiti da Palazzo d’Accursio. Sul tavolo, come ha scritto ieri su queste pagine il bravo Massimo Vitali, ci sono per ora tre piani: una ristrutturazione totale dell’attuale impianto, che però pare non abbi a più la sostenibilità finanziaria, un restauro più morbido e la costruzione di una nuova struttura. Il Bologna calcio si è espresso attraverso le parole dell’ad Claudio Fenucci il quale ha detto giorni fa che "se non arrivano i finanziamenti da Roma realizzare uno stadio nuovo sarebbe la soluzione migliore". La speranza è che si decida presto, i campionati europei del 2032 sono dietro l’angolo.

