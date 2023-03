Nuovo stadio e Museo del basket in arrivo

Bologna, 21 marzo 2023 – Nei giorni scorsi, ho letto che a Pesaro verrà inaugurato a breve il Museo del Basket. Anche se al momento non sarà permanente, chiedo al sindaco di Bologna, se non l'abbia già fatto, di contattare il suo Collega riguardo la tempistica di realizzazione. Inoltre, si è sempre in attesa, anche dagli Assessori di competenza, sulla data di avvio dei lavori in tempi certi e non da definire del PalaSegafredo in Fiera e dello Stadio Dall'Ara.

Carlo Bonora

Risponde Beppe Boni

Il Museo del basket si farà anche a Bologna su questo nessun dubbio. Pesaro arriva prima? Nessun problema, le due città non sono certo in concorrenza. Entrambe amano la pallacanestro ed entrambe con dinamiche diverse hanno una propria storia e una propria tradizione legata a questo sport. L’inaugurazione del museo del basket al PalaDozza, gestito da Bologna Welcome (la società di incoming che sta per diventare fondazione) è slittata di qualche mese. Ad occhio e croce se ne parlerà il prossimo settembre. Non ci sono gialli o misteri dietro al posticipo del taglio del nastro. Semplicemente il ritardo è dovuto a una serie di imprevisti, tra cui il costo delle materie prime, e la dinamica dei lavori di ristrutturazione necessari al palasport per ospitare la raccolta. ll museo si svilupperà in uno dei quattro angoli del PalaDozza, quello all’incrocio tra via Calori e piazza Azzarita, che un tempo ospitava gli uffici del Coni. Ci saranno contenuti permanenti e itineranti con spazio per Virtus e Fortitudo, le due squadre di casa. Non mancheranno spazi per la Nazionale, la Nba e l’Eurolega. Sono previsti legami stretti con le Teche Rai, con la Lega Basket e con la Federbasket per avere storie e cimeli oltre a contenuti multimediali. Stadio Dall'Ara: all’inizio del 2024 si concluderà la gara pubblica per l'assegnazione dei lavori e inizierà la costruzione dello stadio temporaneo da 16mila posti nell'area Caab/Fico. Il nuovo Dall'Ara dovrebbe essere pronto nel 2027. Segafredo Arena: oggi la Virtus basket gioca in un impianto temporaneo alla Fiera. Forse già quest'anno avranno inizio i lavori di costruzione, sempre nell'area Fiera, di un palasport stabile. L'inaugurazione è prevista per il 2025.

[email protected]

[email protected]