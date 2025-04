Ora basta col trenino sempre guasto

Bologna, 2 aprile 2025 – Frequento l’aeroporto di Bologna perché viaggio per lavoro. L’altro giorno alcuni viaggiatori mi hanno detto che il People Mover, la navetta da e per la stazione, si è fermato di nuovo. I passeggeri sono stati fatti scendere con la procedura d’emergenza. È l’ennesimo guasto. Possibile che un aeroporto come il Marconi che viene descritto come uno scalo con record di passeggeri subisca un disservizio del genere?

Giovanni Dondi

Risponde Beppe Boni

Il People Mover assomiglia ormai ad una barzelletta. Periodicamente registra fermate, quasi venti nel giro di poco più di due anni, per guasti, manutenzione, problemi tecnici di vario tipo. Domanda banale: possibile che non si riesca a trovare soluzione che una volta per tutte eviti fermate impreviste? Ogni tanto la navetta ci ricasca, convoglio fermo, manutenzione e riparazione del guasto e si riparte. A ciò si aggiunge il fatto che le carrozze sono poco capienti e quindi inadeguate a sopportare il grande flusso di utenti, considerati i numeri dello scalo bolognese. A parte il prezzo, 12,80 euro, uno dei più alti per servizi del genere, tanto che se si è almeno in due forse conviene il taxi, evidentemente c’è un problema strutturale non risolto che ogni tanto manda in tilt il trenino. Cosa che non dovrebbe accadere. Bologna che si vanta, anche giustamente, di essere una città di livello europeo, non merita un disservizio del genere. Vabbè poi sono previsti sconti formato famiglia, ma la sostanza non cambia. Istituzioni e società di gestione della navetta devono sedersi a un tavolo una volta per tutte prendendo in mano simbolicamente cacciavite e chiave inglese e risolvere il problema. Signori in carrozza, speriamo di ripartire.

