Ora tutti civici. Latita la classe dirigente

Storia che si ripete, come in pandemia: l’asse fra governatori (Stefano Bonaccini e Luca Zaia) diventa un inedito (o non troppo, viste certe vecchie alleanze romane) asse Pd-Lega, sul delicatissimo fronte del terzo mandato. Con un distinguo, però: il Pd, che formalmente anche con la sua segretaria non può opporsi un eventuale Bonaccini (o Emiliano in Puglia o De Luca in Campania) ter, si divide tra chi è a favore e chi invece non si espone. In un silenzio che puzza un po’ d’attendismo. Dunque, per Bonaccini questa è l’ultima possibile spallata prima della decisione di candidarsi alle Europee. Un passaggio che pare ormai inevitabile, vista la compattezza sul No (anche contro l’alleato leghista) di Fratelli d’Italia.

E in chiave amministrative? Il segretario del Pd Luigi Tosiani, in una intervista al nostro giornale, sottolinea l’importanza di aprire alle forze civiche. Ed è interessante che ai civici punti anche il centrodestra, che ben sa che in Emilia-Romagna è più difficile passare sotto la bandiera dell’ultrapolitica. Non vi stupisce, dunque, che in un momento in cui la politica sembra essere tornata così tanto al centro a Roma, con un bipolarismo sempre più spinto, nella regione rossa e dei ribaltoni tutti puntino invece alla maglia ’neutra’ della società? C’è un chiaro tema di mancanza di classe dirigente, con gli amministratori più bravi in seno al centrosinistra ormai quai tutti in partecipate e cda affini; e quelli più bravi del centrodestra ’emigrati’ a Roma o presto in Europa. La certezza è che la regione è contendibile e per la terza volta, in numeri assoluti, il centrodestra parte davanti. Dalle amministrative l’impressione è che saranno Modena o Reggio Emilia a cambiare o confermare gli equilibri; mentre alle Europee occhio a dare per defunto il Pd. Tutto ciò potrebbe portare alle Regionali con un certo immobilismo, che alla fine renderà ancora meno leggibile – se, come pare, ci sarà – il post Bonaccini.