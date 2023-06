Orte-Falconara, c’è il bando. “Salvi i fondi del Pnrr”

La buona notizia è questa: Rfi ha lanciato la gara europea per la progettazione e la realizzazione degli interventi di raddoppio della tratta Genga-Serra San Quirico, parte della linea ferroviaria Orte-Falconara. La gara ha un valore di oltre 394 milioni di euro, finanziati anche con i fondi del Pnrr. I lavori consistono nella realizzazione di una nuova linea di circa 9 chilometri in affiancamento a quella esistente, di cui oltre la metà in galleria. Il progetto prevede la realizzazione di sei gallerie naturali, per circa 5 chilometri, e quattro viadotti. E nel piano c’è anche la nuova stazione di Genga, che rappresenterà la porta d’ingresso al parco delle Grotte di Frasassi. Dunque tempi rispettati, e se i lavori marceranno secondo il cronoprogramma, il progetto riuscirà a conservare la dote di finanziamento portata dai fondi del Pnrr, che negli ultimi mesi era parsa in bilico proprio per i dubbi sorti sull’effettiva possibilità di rispettare le scadenze imposte dall’Europa.

Tanto che Francesco Baldelli, assessore regionale alle infrastrutture, può esultare: “Un significativo passo in avanti di un’opera che si candida a essere la principale direttrice per i trasferimenti tra l’Adriatico e il Tirreno. Lavoriamo in silenzio per scaricare a terra progetti di opere infrastrutturali attese da decenni, la cui colpevole assenza nei cassetti della Regione ha fatto scivolare uno dei territori più dinamici nelle retrovie d'Europa”. Ora sarà importante vigilare perché si arrivi a destinazione in perfetto orario.