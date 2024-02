Ospedale, il parcheggio del degrado

Bologna, 10 febbraio 2024 – Segnalo nuovamente lo stato di degrado e disagio in cui verte il parcheggio a pagamento di fronte all'ingresso principale dell'Ospedale Maggiore di Bologna (Largo Bartolo Nigrisoli) dedicato all'utenza esterna. Avevo già segnalato a chi di dovere questa situazione nel novembre del 2022. Non solo non viene mai pulito, ma ormai da diversi mesi a questa parte è gestito dagli zingari. Provo vergogna. Ci sono rifiuti e sporco ovunque. In questa situazione c'è poco da aggiungere ormai.

Ana G. Grondona

Risponde Beppe Boni

Se le cose stanno davvero cosi e lo scenario è quello descritto non c 'è da stare allegri. Per due motivi. Primo, la signora aveva già esposto questa situazione nel novembre del 2022 seguendo le vie della comunicazione all'interno della struttura ed evidentemente nulla è cambiato. O se qualcuno allora è intervenuto tutto è tornato come prima. Dunque, significa che chi deve gestire quest'area ha preso il caso alla leggera, per dirla in termini educati, e non è intervenuto per niente o se è intervenuto successivamente ha voltato le spalle. Secondo, il parcheggio è il punto di prima accoglienza per chi si reca in ospedale a far visita ai propri familiari o per necessità mediche personali e vederlo sporco, mal gestito, abbandonato se stesso è un pessimo biglietto da visita. Se poi ci mettiamo anche la preoccupante presenza di zingari allora abbiamo fatto Bingo. In una città che si vanta di essere all'avanguardia per le scelte ecologiche e di tutela dell'ambiente anche su aspetti di questo genere ci si aspetta interventi concreti e costanti nel tempo. Pulire e tenere sotto controllo il parcheggio di un ospedale importante come il Maggiore è un dovere sociale e un obbligo di civiltà. Se sulla roulette dell'ecologia si punta sull'imposizione dei 30 km all'ora, bisogna essere coerenti e intervenire direttamente o indirettamente anche su altri fronti. Pensiamo ai tanti che vengono da fuori Bologna per recarsi in ospedale e come primo benvenuto si trovano di fronte al degrado del parcheggio. Suvvia, non serve un dibattito fra enti pubblici per rimettere le cose a posto e ripristinare il decoro necessario. Detto tutto ciò c'è da mettere purtroppo in conto la cattiva educazione degli utenti. Il parcheggio non si sporca da solo, i rifiuti non cadono dall'alto. Fare qualche multa ai maleducati potrebbe aiutare a risolvere il problema.

