Padelmania, Bologna è leader

I successi del nostro Jannik Sinner e degli altri italiani stanno facendo grande il tennis italiano in campo internazionale. Vedo però che ovunque, comprese Bologna e l'Emilia Romagna, il padel è il gioco che sta superando il tennis in popolarità e praticanti. E’ destinato ad un ruolo di seconda fila il tennis? Noto che molti calciatori ex calciatori si fanno fotografare sui campi da padel e succede spesso anche a Bologna. Premetto che io non pratico nessuna delle due discipline, ma tra i miei amici e conoscenti il padel è un gioco i cui partecipanti sono costantemente in crescita. Sperò però che non sorpassi il tennis.

Riccardo Brighenti

Risponde Beppe Boni

Il padel è divertente e facile da apprendere, meno tecnico del tennis e alla portata di tutti. E soprattutto adesso è diventato di moda. Ormai è praticato ovunque ma, tranquilli, il tennis non perderà mai il proprio fascino. Piuttosto molti tennisti (maestri compresi) si dedicano anche al padel. La regione italiana in cui la è popolarità di questo sport registra il boom maggiore è proprio l’Emilia Romagna. Nel 2023 il numero di strutture sportive dedicate a questa attività è cresciuto del 17% toccando quota 216 con oltre 10 mila praticanti sempre in crescita. Ogni centro sportivo ha in media due o tre campi e se vogliamo scendere di più nel dettaglio va detto che la Romagna supera l’Emilia con grande frequentazione a Riccione, Cesenatico e Cesena.

In Emilia la città leader è Bologna con una quindicina di strutture solo in città. L'aumento si riflette anche sul numero dei singoli campi che (con un + 26% rispetto 2022) tocca oggi quota 545, dislocati su tutto il territorio ( 8701 sono quelli presenti in Italia); 249 di essi sono indoor e permettono quindi di giocare anche in condizioni meteo negative. Recentemente allo Sport Club di Ozzano si è anche tenuto con successo un Open day di padel dedicato ai pazienti in carrozzina che sono in riabilitazione a Montecatone. In questa struttura infatti da tempo si utilizza lo sport come terapia. Al Padel riabilitativo ha collaborato anche il Circolo canottieri Aniene di Roma.