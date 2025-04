Pagheremo dazio a Trump

Le imprese marchigiane pagheranno dazio a Trump? Domanda retorica, risposta (quasi) scontata, ma con previsioni di medio e lungo termine, e soprattutto effetti, tutti da scrivere. Per Cna Marche, dipenderà da come l’Ue, il Paese e l’economia regionale sapranno reagire. Ma intanto, secondo lo studio condotto dall’associazione elaborando i dati Istat, farmaceutica, moda, macchinari e metalli saranno i settori più colpiti dalla stretta varata dal presidente Usa, che ha deciso di imporre tariffe del 20% sulle importazioni dai Paesi dell’Unione europea a partire dal 9 aprile. Partiamo dai dati, dunque. Gli Stati Uniti sono il terzo mercato di sbocco delle esportazioni marchigiane, dopo Francia e Germania. Di là dell’Atlantico, nel 2024, è volato il 9,1% dell’export regionale, calcola Cna, pari a 1,2 miliardi. Molto meno dei 2,5 miliardi del 2022 e degli 1,8 del 2023. Oggi le Marche sono la decima tra le regioni italiane per le esportazioni negli Usa. E che cosa esportiamo? La quota più alta riguarda gli articoli farmaceutici (250 milioni, pari al 20%), poi i macchinari (243 milioni, 19,5%), prodotti della moda (182,8 milioni, 14,6%) e prodotti in metallo (145,5 milioni, 11,7%).

Secondo uno studio dell’Università di Macerata, per effetto dei dazi il Pil delle Marche potrebbe diminuire di circa 98 milioni nel 2025 (-0,2) e di 123 nel 2026. “Se si considera che tra i beni maggiormente esposti alle conseguenze dei dazi ci sono proprio macchinari e veicoli, mentre calzature e altri articoli in pelle, prodotti farmaceutici, mobili e bevande (compreso il vino) sono molto meno soggetti a sostituzione anche nel lungo periodo – scrive Cna –, si può ritenere che gli effetti sulle esportazioni marchigiane si concentreranno sulle produzioni di beni strumentali e avranno ripercussioni minori sugli altri punti di forza del nostro export”. Detto questo, c’è di che essere molto preoccupati “per le conseguenze che l’introduzione dei dazi potrebbe determinare sul nostro sistema produttivo e in particolare su artigiani, micro e piccole imprese, sempre più internazionalizzati”, osservano il presidente di Cna Marche, Paolo Silenzi, e il segretario Moreno Bordoni. “Sono tutti i prodotti simbolo del made in Italy, dalla moda all’arredamento, dalla meccanica alla componentistica, a rischiare grosso per questa imposizione e per l’eventuale guerra commerciale che potrebbe innescare. La sfida è di cercare nuovi mercati, che non mancano, in particolare nell’area indo-pacifica”.