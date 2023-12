Palasport e stadio, rebus traffico

Bologna, 29 dicembre 2023 – Dopo ogni partita casalinga del Bologna calcio siamo sempre costretti a leggere la solita litania: tifosi che vanno allo Stadio o persone che debbono transitare in Via Saragozza, vengono fatte deviare in percorsi alternativi. Questo è un problema che sempre è esistito e ancora oggi vi sono sempre i soliti lamenti, come in passato, delle persone che debbono percorrere Via Saragozza. Perchè il Comune o chi è preposto al traffico in occasione delle gare interne del nostro ben amato squadrone non provvede tempestivamente alle opportune segnalazioni?

Francesco Brighenti

Risponde Beppe Boni

Il traffico intorno allo stadio Dall'Ara è un problema parzialmente irrisolto come del resto anche i parcheggi. Quest'ultimo aspetto è molto più grave. L'area intorno allo stadio in ogni caso dal punto di vista strutturale non si presta granchè ad ospitare grandi flussi di veicoli, aspetto da mettere comunque in conto quando ci sono partite casalinghe. O spostiamo le partite o deviamo la circolazione. Non siamo tecnici del traffico, né urbanisti ma la sensazione diffusa è che la circolazione intorno al Dall'Ara si possa comunque gestire meglio. Un'opportuna operazione di conoscenza e notifica degli incontri di calcio con relativa illustrazione dei percorsi deviati certo può aiutare, anche se non risolve al cento per cento il problema. In ogni caso giriamo l'appello all'amministrazione comunale sperando che gli esperti allentino un attimo la concentrazione sul divieto dei 30 km orari per dirigere l'impegno verso una soluzione almeno parziale del caos. Il vero scandalo a Bologna è costituito dalla carenza di parcheggi in alcune zone strategiche della città come appunto lo stadio e il Paladozza. Nel primo caso la soluzione dovrebbe arrivare con la ristrutturazione dell'impianto che prevede a poca distanza un'ampia area con stalli per diverse centinaia di automobili. Nel secondo caso purtroppo siamo al buio: quando gioca la Fortitudo Basket o c'è un evento musicale trovare un parcheggio è un terno al lotto. Quindi vale il liberi tutti e si salvi chi può. Il Paladozza viene ristrutturato, aprirà il museo del basket ma manca la possibilità di avvicinarsi sistemando l'auto in modo accettabile. Non è una bella figura per una città come Bologna e una regione come l'Emilia Romagna che fanno dello sport una propria vetrina di eccellenza. Possibile che non si trovi una soluzione almeno parziale? Speriamo che qualcuno ci rifletta. In generale comunque i parcheggi nei pressi del centro storico fino al 2013 era poco oltre 10 mila mentre oggi sono poco oltre i 9500. beppe.boni@ilcarlino.net voce.lettori@ilcarlino.net