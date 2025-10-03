Il paradigma della violenza. Le due Italie e la crisi delle metropoli

Crisi metropolitana. E due Italie. C’è un Paese che va in piazza in maniera ordinata ed è quello che abbiamo visto in tante città, a maggior ragione nella provincia: lavoratori, studenti, famiglie, bambini. Si possono, poi, condividere o meno le ragioni del corteo o dello sciopero, ma si devono affermare sempre i principi di legalità e il rispetto, anche di chi dissente. Torniamo alle basi: la nostra Costituzione all’articolo 40 sancisce che il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano. Dunque: sciopero come valore fondamentale, ma non da esercitare in modo indiscriminato. Poi gli articoli 17 e 21: diritto di riunione e di manifestazione del pensiero. Anche qui con bilanciamenti. Inevitabile però arrivare al secondo Paese ed è quello che abbiamo visto soprattutto nelle metropoli: Milano nei giorni scorsi con i 60 agenti feriti, Firenze con gli scontri, Bologna con l’assalto folle e criminale alla stazione e la sassaiola alle divise, la devastazione dei cantieri e delle vetrine (cosa c’entra con Gaza il chiosco di pollo fritto preso a biciclettate?) e – il 3 ottobre – l’assedio a tangenziale e autostrada.

Bologna ostaggio, Bologna paradigma: dopo il corteo, ecco la violenza. Escono le famiglie, restano i collettivi. Sotto i foulard, con i limoni in tasca perché sanno che l’azione richiamerà i lacrimogeni, arrivano i provocatori, gli anarchici, i maranza. È una saldatura pericolosa, è il manifestare e l’essere contro a prescindere (dai cortei per Ramy a oggi), è il cercare lo scontro con donne e uomini che tutelano la comunità, soprattutto chi deve garantire il diritto di sciopero e manifestazione, ma anche il diritto (a tutti gli altri cittadini) di vivere, muoversi, andare al lavoro o in ospedale.

I disagi sono parte di un sistema costituzionale, non la violenza né una città in scacco e la politica deve dirlo subito, chiaramente, non con ritardo. Il rischio è quello di una civiltà – e quella occidentale da tempo cammina scalza su questa drammatica traccia – che si autodistrugge. Tanto più nelle metropoli.