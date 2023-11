Parcheggi, serve la svolta anti caos

Leggo le considerazioni di un lettore. Giuste le premesse sul fatto che non si faccia nulla per riorganizzare una viabilità quasi immutata da decenni, in particolare questa giunta non ha né tolto né aggiunto una virgola rispetto alla precedente su mobilità e sosta. Incomprensibile la soluzione auspicata dal lettore: “meno cemento più asfalto”. Mai sentito parlare del problema “occupazione del suolo” i cui limiti sono già stati ampiamente superati? Il problema traffico, sosta e mobilità in generale non si risolve certo asfaltando quel poco che ancora resta. Paul Phill

Risponde Beppe Boni

Se al Comune di Bologna, andando anche a ritroso nelle amministrazioni precedenti rispetto a quella attuale, si dovesse disegnare la pagella su viabilità e parcheggi temo che il consiglio di ipotetici docenti metterebbe nero su bianco una sfilza di insufficienze. Ora, almeno per la mobilità nel centro storico, siamo ad una svolta. Il grande restauro della Torre Garisenda con il maxi cantiere in arrivo impone una rivisitazione quasi totale della circolazione. E' una buona occasione per rimediare e migliorare. E nel frattempo bisogna salvare la Grande malata. Stavolta non basterà un'aspirina. L'altro tema rovente sono i parcheggi, aspetto su Bologna è storicamente carente. Certo ci sono i due efficienti poli della Staveco (che verrà ampliato) e di Piazza 8 agosto, ma restano irrisolti altri nodi. Del resto Bologna è molto in ritardo su questo fronte. In alcune aree della città il problema si trascina da decenni senza soluzioni strutturali. Lo stadio Dall’Ara in occasione delle partite del Bologna o di altri grandi eventi intasa un intero quartiere con proteste, disagi, auto posteggiate ovunque e anche le strade a grande scorrimento intorno si trasformano in aree di deposito - auto, aiuole comprese. Il problema giace irrisolto da sempre, ora si spera nella ristrutturazione dell'impianto e dell'area adiacente per recuperare posti nelle vicinanze della struttura e alleggerire il caos circostante. Caos fotocopia anche al Paladozza, seppur in misura minore, quando ci sono le partite di basket o eventi di altro genere. Qui si contano alcune decine di posti sulle strisce blu a pagamento, ma manca un parcheggio adeguato alle esigenze. Nessuna amministrazione comunale ha mai preso in seria considerazione il problema. Non basta imporre in città la velocità ai 30 all'ora, serve altro.

