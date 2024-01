Pasqualini e la maglia di Pelè O'Rey

Lo stesso giorno della scomparsa di Gigi Riva, giustamente osannato da tutta Italia, è scomparso Mauro Pasqualini, funambolica ala, cresciuto nelle giovanili del Bologna FC dove ha esordito in Serie A sotto la guida di Oronzo Pugliese. Voglio tributare un elogio a questo eccellente giocatore, che ho conosciuto. E' rimasto famoso perché durante un' amichevole con il Santos il grande Pelé, colpito dalla sua bravura, gli regalò la propria maglia. Pasqualini poi la donò per un'asta benefica il cui ricavato andò alla sua Crevalcore, dove era nato, colpita dal sisma.

Niccolò Rocco di Torrepadula

Risponde Beppe Boni

Con i suoi baffoni, il capello folto e ben pettinato all'indietro sembrava un messicano dei film western, ma Mauro Pasqualini, ala del Bologna calcio dal 1968 al 1972, era bolognesissimo. Se ne è andato a 76 anni il giorno stesso di Gigi Riva. Chissà se è solo un caso o se così hanno deciso gli Dei del calcio, se esistono. Le cronache sportive del Carlino lo hanno ricordato in modo eccellente, ma vale la pena di vergare ancora qualche riga in questo angolo. Pasqualini se lo merita. L'ultima sua recente immagine sui quotidiani bolognesi risale al 2012 mentre esibisce la maglia numero 10 che gli donò Edson Arantes Do Nascimento, vale a dire il grande Pelè, al termine di un'amichevole Bologna - Santos. Pasqualini mise la maglia di Pelè all'asta, fino a quel momento tenuta in esposizione a casa sua, per raccogliere fondi destinati al suo Paese, Crevalcore, danneggiato dal terremoto. Un bel gesto. Ecco la storia della numero 10. Nell'estate 1971 il Bologna del presidente Filippo Montanari, in panchina Mondino Fabbri, parte per una tournée nel continente americano. E’ il Bologna di Adani e Roversi, Cresci e Janich, Perani e Rizzo, Savoldi e Scala. Dopo una sconfitta e un pareggio col Santos di Pelè, Il 30 giugno si chiude a Montreal: finisce 1-0. E segna ancora lui, Pelè. Bella partita, combattuta con calcio spumeggiante. Mauro Pasqualini, classe 1947, giovane in quelle tre sfide si fa notare. Nel secondo incontro O' Rey gli dice: "Complimenti mi piace come giochi”. Pasqualini, ragazzo riservato, è al settimo cielo. A fine partita Pelè lo rincorre e gli dona la maglia numero 10 che aveva appena indossato. I compagni di squadra lo guardano stupiti e ammirati. Fin qui la cronaca certa. Si narra però che dopo la partita Pasqualini finisce sotto la doccia indossando la maglia appena regalata da O' Rey per non lasciarla incustodita. Non si sa mai...

