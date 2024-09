Passante, meglio lasciar perdere

E' da decenni che ogni tanto arriva la svolta con l'annuncio in pompa magna: via all'iter per realizzare il Passante di Bologna. Poi, subito dopo, tutto tace. E i lavori per allargare l'autostrada e la tangenziale nel nodo del capoluogo dell'Emilia-Romagna restano un miraggio. L'avvio dei cantieri è ora bloccato per una questione di soldi: i costi del progetto sfondano i 3 miliardi di euro, peso non da poco per Autostrade. Si sta ipotizzando quindi una proroga alla concessione per spalmare le spese su più anni oppure alzare i pedaggi. Si vedrà. Ma intanto è tutto fermo. Come sempre. A questo punto verrebbe da dire: molliamo tutto. E forse sarebbe la soluzione più sensata. Alzare bandiera bianca. Concentrandosi, magari come in passato, in ipotesi alternative per evitare sovraffollamenti di traffico, in particolare in tangenziale. E come? Aumentando il servizio pubblico, rendendo quindi treni e autobus veramente al passo coi tempi. Basterebbero meno di tre miliardi. Oppure rivedendo tutta la viabilità attorno alla tangenziale inserendo moderne piste ciclabili. Certo, non sarebbe la soluzione finale però permetterebbe di avere un obiettivo che non sia solo un sogno. Altra cosa da fare, e su questa tutti sono d'accordo, sarebbe accelerare la realizzazione delle opere verdi che dovrebbero andare a corredo del nuovo Passante. E quindi, fin da subito, avanti tutta nell'ampliamento delle zone verdi attorno alla grande strada, con piani che prevedono di piantumare quasi 35mila alberi. Qualcosa di rivoluzionario, sempre che si arrivi alla fine. In sostanza, va bene pensare in grande ma se i sogni non si realizzano, a un certo punto, bisogna guardare al concreto, alla realtà. Le ipotesi di allargamento di tangenziale e autostrada hanno subito nei decenni confronti di tutti i tipi, però quello che è mancato è la concretezza. Il nodo di Bologna è strategico per tutta l'Italia e va sistemato prima o poi. Ma incagliarsi su un'unica strada serve a poco.