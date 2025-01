Passione calcio, tutta la città tifa rossoblù

Grazie Bologna, per averci regalato l'avventura della Champions. Non importa che sia già tutto finito: la squadra ha mostrato sicurezza e quel po' di guasconeria che mi ha ricordato i "pirati" di Carletto Mazzone. Siete andati a giocare in campi importanti senza timore, sono esperienze che fanno crescere. Grazie all'allenatore Italiano che ha amato da subito e rispettato la panchina che fu di Bernardini, Mazzone, Mihajlovic entrando con umiltà nel cuore dei tifosi. Grazie ai tifosi per le magnifiche coreografie dei distinti al Dall'Ara. Grazie anche alla città che si è fatta conoscere in Europa per la sua bellezza e magnificenza.

Maddalena Petroni

Risponde Beppe Boni

Bologna Mon amour. Mai come questa volta è valida l'affermazione del barone Pierre De Coubertin, fondatore delle Olimpiadi moderne. Per il Bologna calcio infatti l'importante è stato partecipare alla Champions League perché la presenza dopo sessant'anni di digiuno è anche una vittoria. Niente finale, chissenefrega. È festa grande ugualmente soprattutto dopo la prova d'orgoglio allo stadio Dall'Ara con il 2-1 inflitto alla corazzata Borussia Dortmund.

La coreografia dello stadio, la passione, i cori come un'unica voce rappresentano il cuore della città che batte forte per il team rossoblù. Un amore collettivo che si respira ovunque come se avessimo vinto il campionato. E un po' è anche così, Bologna il proprio campionato lo ha vinto con un presidente, Mr Saputo, che senza spese pazze riesce a tenere la squadra ai piani alti della classifica, con uno staff che un passo alla volta ha fatto crescere la società. L'importante era tornare dopo decenni di assenza nel club della Champions League. Obiettivo raggiunto, ma il campionato non è finito e si può sognare per un prossimo giro di giostra. E ora musica maestro con Cesare Cremonini (super tifoso rossoblù): "...spegni le luci della cittààà, che il cielo si illuminaaa..."

