Pene più dure a chi truffa gli anziani

Bologna, 12 novembre 2023 – Se il principio di proporzionalità della pena prevede che occorra valutare l'intensità della lesione cagionata dal reato in modo che le conseguenze sanzionatorie risultino proporzionate, come si fa a condannare ai domiciliari chi ha truffato un'anziana di 85 anni sottraendole tutti i suoi averi e i suoi ricordi? Siccome non si può fare, come suggerisce De Luca, adottando i metodi di Singapore, penso che la pena in questi casi debba essere ben diversa anche per dissuadere queste brave persone che continuano a delinquere incuranti delle sanzioni.

Francesco Galletti

Risponde Beppe Boni

Il Paese legale a volte è distante anni luce dal Paese reale. Tutte le truffe o i raggiri sono reati gravi, ma quando la vittima è un anziano, quindi una persona fragile, il gesto diventa una vigliaccata che andrebbe punita ben più severamente di ciò che accade oggi. I truffatori seriali se ne fregano di una condanna con sospensione della pena o da scontare agli arresti domiciliari. Appena possono rientrano in servizio. Pur non espressamente affermato da nessuna specifica disposizione di legge, il principio di proporzionalità è uno dei punti di riferimento del nostro sistema penale: affinché la pena possa assolvere le funzioni di retribuzione e di rieducazione del reo è ritenuto indispensabile che la stessa risulti proporzionale alla gravità del fatto commesso. Bene, principio giusto. Ma la stessa truffa non è moralmente uguale se commessa ai danni di una persona ultraottantenne incapace di difendersi. Dovrebbe essere più severa, molto più severa e i ladri vigliacchi andrebbero condannati ad un risarcimento dieci volte superiore al danno. Ma tutto ciò è tecnicamente non possibile. Però anche utilizzando gli strumenti legislativi previsti nella forbice del codice bisognerebbe sempre applicare il massimo della pena. Senza pietà. Le truffe agli anziani sono diventate un flagello. La questura di Bologna ha arrestato anche due giorni fa un paio di delinquenti che avevano truffato due signore. Quanto staranno in carcere? Poco, purtroppo. I metodi per raggirare gli anziani e spillare loro soldi e gioielli sono sempre gli stessi: il falso medico, il falso operaio del gas, il falso amico del figlio che annuncia un incidente. Di solito i delinquenti agiscono in coppia. Confondono la vittima, la distraggono, si fanno consegnare denaro contante e giusto per completare l'opera arraffano gli oggetti di valore. Quindi anche le famiglie si diano da fare per sensibilizzare i propri congiunti non più giovani: niente confidenza agli sconosciuti, porta chiusa e non aprire a nessuno a meno che non si tratti di una persona amica.

