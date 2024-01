People mover: prezzi alti, molte proteste

Sono appena rientrato da Oporto, e la prima notizia sentita, se ho ben capito, è l'aumento del biglietto del People Mover. Sono andato sul sito di Marconi Express constatando che il biglietto sola andata Stazione FS-Bologna aeroporto (totale 5km circa) ha un costo di € 12,80! Per andare con la metro dal centro di Oporto (stazione Trinidade) all'aeroporto OPO (totale 12/13 km), con linea interrata e superficie, il biglietto ha il costo di € 2,85!!!! E ho fatto tutto il tragitto seduto…

Davide Rocchetta

Risponde Beppe Boni

Sul sito web di Marconi Express si legge che "La nuova tariffa standard di sola andata per l'aeroporto dal 15 gennaio avrà un costo di 12,80 euro, mentre la tariffa Lazzaretto 2,30 euro". La notizia non è stata presa bene dagli utenti che già lamentavano costi troppo alti. Con buone ragioni. Come segnala il lettore in altre città europee i biglietti sono certamente più contenuti anche per tragitti più lunghi. Il costo di sola andata quindi è di circa 2 euro a chilometro. Come mai a Bologna la cifra è così sproporzionata rispetto ad altre città d'Europa? Mistero. Considerato che le navette sono troppo piccole rispetto alle esigenze di certi orari dell'aeroporto e considerati i guasti a singhiozzo degli ultimi due anni forse non era il caso di aumentare il prezzo di un ticket già fuori squadro. Siamo onesti: non è un bel biglietto (in tutti i sensi) da visita per turisti e per chi viaggia per lavoro passando da Bologna. La società segnala che sono più contenuti (ma sempre alti ndr) gli aumenti per altri tipi di biglietto: la tariffa standard andata e ritorno si attesta a 23,30 euro, quella per le famiglie (fino a 2 genitori con un massimo di 3 figli tra i 5 e i 16 anni) passa a 25,60 euro per l’andata e a 48,90 euro per l’andata e ritorno. I gruppi di minimo 10 persone pagano 10,50 euro a persona per l’andata e 19,80 euro per l’andata e ritorno. La società di gestione della monorotaia banalizza la situazione dicendo che si tratta di un "adeguamento annuale, previsto dalla concessione con il Comune di Bologna". Sarà anche un adeguamento, ma non ci siamo. Sono prezzi troppo alti e impopolari. Notizia di servizio: entro la primavera sarà avviato, fa sapere Marconi Express, una nuova linea di autobus che collegherà il centro città all'aeroporto. Il nuovo servizio integrativo si legge nel sito web, "sarà attivato da Marconi Express insieme a Tper, con l’obiettivo di potenziare il servizio del People mover". Si vabbè però un bus resta un bus, non un potenziamento del People mover. Diciamo le cose come stanno.

beppe.boni@ilcarlino.net

voce.lettori@ilcarlino.net