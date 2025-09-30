People Mover, un progetto da completare

Bologna, 30 settembre 2025 – È stato più volte annunciato l’inserimento di una quarta navetta nel People mover. Perchè non è ancora stato fatto? Si teme che il potenziamento e l’estensione del tracciato faccia concorrenza al tram e i parcheggi alla Fiera entrino in competizione con quelli del Marconi? Se continuano a utilizzare 3 navette invece delle 6 previste, i problemi aumenteranno. Fernando De Simone (autore del primo progetto e membro della Società svizzera ingegneri)

risponde Beppe Boni

La navetta che dovrebbe agevolare gli spostamenti da e per l’aeroporto dalla stazione ferroviaria centrale è una telenovela senza fine. A parte le continue interruzioni per la manutenzione la capienza resta tutora un problema non risolto di questa infrastruttura. Ogni navetta del People mover può accogliere infatti 50 persone per volta, una briciola, un numero altamente insufficiente per uno scalo che vuole essere di caratura europea.

I numeri in effetti ci sono, sia dello scalo sia tra l’utenza della navetta. Nel 2024, l’Aeroporto Marconi ha registrato un record storico con quasi 10,8 milioni di passeggeri, superando per la prima volta la soglia dei 10 milioni e registrando una crescita dell’8,1% rispetto al 2023. Il trend è ancora in crescita nel 2025. Il progettista del People mover aveva previsto 6 navette, ma non ci si è mai arrivati. Di una quarta navetta si è parlato più volte, eppure ancora oggi non si vede nemmeno all’orizzonte. Possibile che il sistema non si possa migliorare? Spesso alla partenza del People mover si creano lunghe file di passeggeri in attesa e molti si arrendono e passano al taxi. Se lo trovano. Di liste d’attesa ne abbiamo già abbastanza nella sanità emiliano-romagnola.

