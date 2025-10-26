Per gli animali non si bada a spese

Non so se sia solo una mia sensazione o se è la realtà, ma ad occhio e croce mi pare che ci sia un aumento esponenziale di animali domestici. Non ho nulla contro questa consuetudine anche se io non ho intenzione di dotarmi di cani e gatti da ospitare nella mia abitazione. Mantenere un animale costa e allora mi chiedo come fanno tante persone in difficoltà a permettersi un compagno del genere. Il mondo è veramente strano.

Giorgio Righi

Risponde Beppe Boni

Non c’è nulla di strano nel possedere un animale domestico, cane o gatto che sia. Per molte persone sole, soprattutto anziani, è un elemento di compagnia fondamentale. Idem per le famiglie, un cane in casa diffonde allegria, è distrazione, è un amico fedele, un ottimo compagno di giochi per i bambini. Certo, possedere un animale è anche un sacrificio perchè bisogna dedicarsi a lui e quindi prima di accoglierlo è necessario pensarci bene.

Secondo una ricerca di UniSalute- Nomisma tre bolognesi su cinque (circa il 60% dei cittadini) hanno almeno un animale domestico, per il mantenimento del quale spendono in media 74 euro al mese e più di un terzo delle spese complessive riguarda la salute, con l’83% che ha portato il proprio cane o gatto dal veterinario almeno una volta negli ultimi 12 mesi. Molti dimostrano interesse anche per le polizze assicurative. Più di un cittadino su cinque dichiara di non badare a spese e oltrepassa i 100 euro al mese. In questa voce però a volte entrano capitoli onestamente eccessivi. Bene l’acquisto di integratori, antiparassitari, farmaci, ma c’è chi eccede in giochi, accessori, biscotti, mantelline per l’inverno. Qui però siamo nel campo dell’ossessione dove si cerca inconsciamente di umanizzare gli animali. In certi casi, un po’ di moderazione non farebbe male.

