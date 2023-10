Piano Marshall (bipartisan) in quattro mosse

Un piano Marshall per la Garisenda e per il centro di Bologna. Non è un’iperbole, ma quello che si pone davanti al sindaco Matteo Lepore è un vero rebus. Da risolvere in quattro mosse: garantire la sopravvivenza di uno dei due monumenti simbolo della città; gestire il traffico nel suo snodo primario; creare una pedonalizzazione efficace ed efficiente, pensata con infrastrutture e servizi (carico-scarico, taxi e auto blu, esigenze dei residenti, minibus per turisti e visitatori); elaborare un sistema di aiuti economici per chi sarà penalizzato dalle chiusure e reperire fondi utili a trasformare completamente la zona, sfruttando magari anche un’azione collettiva, perché no anche di crowdfunding, come fu ad esempio per il Nettuno. Ogni comunità ha bisogno di simboli, perché aiutano a tenere viva la memoria e la memoria accresce l’identità. La Garisenda è più di un simbolo, ecco perché ora fa piacere vedere un clima di collaborazione fra il Comune e il Governo. Una azione bipartisan, civile, comunitaria, è l’unica strada percorribile. Non vogliamo nemmeno immaginare cosa potrebbe accadere se si replicasse il modello di scontro frontale che stiamo osservando con sgomento (da ambo le parti) con il post alluvione. Un’emergenza simile non può non essere gestita se non con il consenso di tutte le parti e sta al Comune e alla maturità delle opposizioni garantire il massimo per i cittadini. Che significa critiche costruttive, dialogo, confronto, ma non steccati pregiudiziali e divisioni a prescindere, anche quando nel merito tutti sarebbero d’accordo.