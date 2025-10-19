Piazze violente, l’equilibrio della polizia

Le manifestazioni pacifiche e l’adesione agli scioperi per la tragedia di Gaza sono quasi passati in secondo piano a causa degli scontri, come accadde nel 2001 con il G8 di Genova. Non capisco a cosa serva il decreto sicurezza del governo se ogni volta la polizia non riesce a controllare poche frange di violenti (che in questi contesti ci sono sempre) senza contenerli dal resto dei manifestanti che sfilano pacificamente.

Piero Tacci

Risponde Beppe Boni

Intanto una valutazione preliminare. Gli scioperi in Italia per Gaza sono una scelta che si fatica a comprendere. Là c’è una guerra, ci sono stragi di civili, ci sono terroristi che non vogliono fermarsi e in Italia si fa sciopero. Incomprensibile e inutile. Lo abbiamo già scritto. Buona parte delle manifestazioni Pro pal (pacifiche) si sono trascinate dietro involontariamente frange di violenti che hanno devastato le città. Le Forze dell’ordine sono intervenute più volte con idranti, lacrimogeni e cariche. La strategia però è quella di contenere al massimo la possibilità di scontri.

Il governo ha fatto quello che può fare inasprendo sanzioni e provvedimenti, poi sul campo decidono gli uomini. Il questore di Bologna Antonio Sbordone, per esempio, ha guidato i suoi poliziotti con equilibrio e solo quando è stato inevitabile si è passati all’uso della forza. Giusto. Già arrestare qualcuno dei terroristi da strada è difficile se non vengono acchiappati in flagranza, ma se vengono identificati in seguito difficilmente entrano in carcere. Vengono denunciati, ma poi se se fregano altamente e alla prossima manifestazione ci riprovano. Questo è il nostro sistema giudiziario. Giustamente garantista, ma con molti buchi nella rete.

mail: beppe.boni@ilrestodelcarlino.it