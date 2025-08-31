Pipe per il crack date gratis, scelta scivolosa

La distribuzione delle pipette (per un valore di solo 3500 euro), a Bologna, ha scatenato una feroce polemica fra opposte fazioni politiche e un forte interesse nei cittadini. Esprimersi consapevolmente sull’argomento richiede competenze. Ha fatto bene il Carlino a pubblicare due belle interviste ad esperti: i professori Paolo Crepet ed Elia Del Borrello. In base a quanto esposto il Comune avrebbe abbia affrontato il problema con una certa leggerezza.

Marco Bruni

Risponde Beppe Boni

Siamo proprio sicuri che distribuire pipe gratuite per fumare il crack sia l’unico modo per avvicinare i tossicodipendenti? Il presupposto, cioè la riduzione del danno e il tentativo di recupero di chi si droga, è buono ma l’incertezza del risultato è altrettanto evidente. L’altro rovescio della medaglia è che offrendo ’in saldo’ le pipe si rischia di avvicinare maggiormente al consumo altre persone coinvolgendo chi sta solo valutando la possibilità.

L’avvicinamento e il tentativo di educazione al no - crack si può fare senza imboccare una strada così controversa e scivolosa come gli attrezzi gratuiti per fumare. Il limite è molto sottile. Il professor Paolo Crepet, psichiatra, sociologo e saggista, ha bocciato l’idea del Comune di Bologna e dice che "è come alzare bandiera bianca". E Crepet è uno che studia e conosce a fondo queste problematiche. Paradossalmente allora dovremmo regalare whisky di buona qualità o vino di marca agli alcolisti per avvicinarli. Restano dunque molti dubbi sulla scelta del Comune bolognese che infatti sta dividendo i cittadini. La vera battaglia da fare è incentivare la lotta allo spaccio pur accanto ad una forma di assistenza ai disgraziati che fumano questo veleno.

