Piste ciclabili troppo grandi, strade strette

Possiedo un’Audi larga circa due metri e debbo constatare che le misure dei parcheggi sono al millimetro per la mia macchina e rischio la multa. Le strisce sono perfette in via Oreste Vancini, mentre in Andrea Costa ed Ettore Bidone sono strette. Il rischio è di rovinare i cerchioni per non aver misurato gli spazi. Il sacrificio per avere una pericolosa corsia per bici in termini di traffico in via Irma Bandiera e Montefiorino è alto.

Ivan Guzzi

Risponde Beppe Boni

La vita degli automobilisti è sempre più difficile. Non è una razza in via di estinzione, anzi succede il contrario, è in via di espansione. Eppure per loro la città diventa sempre più ostile, un terreno minato pieno di trappole e tranelli. Ci sono i cantieri, gli autovelox piazzati nei punti strategici, l’incubo dei 30 all’ora (limite impossibile da rispettare), le piste ciclabili spesso esageratamente larghe. Le strisce blu disegnate in modo sbagliato sono uno scherzo non voluto nella giungla d’asfalto che va ad aggiungersi alle altre insidie. Non ci sono più quelle di una volta. Dopo il caso estivo delle strisce ad onde corte e storte disegnate attorno alle auto, come un contorno, nei giorni scorsi sono spuntate sempre in centro città nuovi casi di stalli blu con linee tratteggiate e interrotte dove si trova la ruota del veicolo. Succede che se la ditta incaricata dal Comune di disegnare i limiti dei parcheggi trova gli spazi occupati dalle auto tinteggia dove è possibile per tornare a completare il lavoro in un momento successivo. Il vero problema sono le piste ciclabili che in alcuni punti creano problemi al traffico perché occupano uno spazio ampio della carreggiata sottraendolo agli automezzi. Eccessi ciclo -ambientalisti.

mail: beppe.boni@ilrestodelcarlino.it e voce.lettori@ilcarlino.net