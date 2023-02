Pochi parcheggi, un problema da risolvere

Bologna, 7 febbraio 2023 – Segnalo il disagio e i pericoli che si verificano davanti all'ingresso del parcheggio Staveco su viale Panzacchi che spesso, fra le altre cose, risulta pieno. Le auto sostano anche per quaranta minuti in attesa con motore acceso per poter entrare e formano nella corsia di viale Panzacchi lunghe code. Il traffico viene così ostacolato, si creano disagio e pericoli e aumento dell'inquinamento acustico e atmosferico. La recinzione del cassero che si trova di fronte al parcheggio riduce inoltre lo spazio riservato al transito pedonale.

Galliano Tabarroni



Risponde Beppe Boni

Il parcheggio Staveco sui viali è strategico anche per chi arriva da fuori Bologna e deve raggiungere il centro. Va sottolineato che finalmente dopo anni di progetti, confronti, passi avanti e indietro, ora c'è un piano riguarda Staveco: cittadella della Giustizia, parco pubblico e cerniera tra centro e colli, con nuovi parcheggi (oltre 400 posti) e percorsi pedonali. È su queste basi che sarà riqualificata l'area Staveco, dismessa definitivamente dal 2003 e (finalmente) in procinto di essere riconsegnata alla città in modo costruttivo. C'è tempo fino a marzo per presentare il progetto. E già siamo in ritardo di anni. L'ingresso e l'uscita da Staveco sono pericolosissimi, perché si affacciano direttamente sul viale dove i veicoli viaggiano veloci. È uno dei tanti motivi per i quali bisogna far presto e riqualificare quest'area in modo civile. Del resto Bologna è molto in ritardo anche sui parcheggi. In alcune aree della città da decenni il problema esiste ma la pubblica amministrazione non lo ha mai risolto in modo strutturale. Esempi? Lo stadio Dall'Ara in occasione delle partite del Bologna ingolfa un intero quartiere con proteste, disagi, auto posteggiate ovunque. E il problema giace irrisolto da sempre. Ora è prevista una soluzione con la ristrutturazione dell'impianto e della zona adiacente. Idem al Paladozza, seppur in misura minore, quando ci sono le partite di basket o eventi di altro genere sempre più frequenti da quando è stata razionalizzata la gestione dell'impianto. Soluzioni? Non se ne vedono all'orizzonte nonostante anche qui, da sempre, il problema è sul tappeto; anzi sulla strada.

