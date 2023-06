Politici in lite senza perché, caveje contro l’ideologia

Scegliamo le parole giuste, non pensando per una volta alle "colpe", ma ai "perché". Nessuno si salva da solo: vale anche per i politici, di centrodestra e di centrosinistra, patrioti e postcomunisti, al governo e nelle amministrazioni locali. Da settimane, con una paurosa recrudescenza negli ultimi giorni, assistiamo al peggior teatrino della politica: sul tema della ricostruzione sentiamo solo parlare di colpe e non vediamo un atto concreto. Che sia uno. "Non ci date abbastanza soldi". "I vostri elenchi sono incompleti". "Premiate solo i Comuni di destra". "Ci attaccate per motivi ideologici". "Il Governo non è un bancomat".

Potremmo andare avanti per ore, ma vi sarete già stancati, come lo siamo noi. L’ultimo tavolo romano è stato terrificante: più concentrato sulle colpe, appunto, che sui "perché". Ci sono famiglie che da quaranta giorni non possono accedere alla propria casa, magari bloccata da una frana. L’Appennino è la nostra croce più grande. Senza se e senza ma. Altre famiglie invece la casa l’hanno ritrovata, ma hanno bisogno di aiuti economici seri per ripartire. Come? Dove? Ecco, vi riporto al "perché" di cui parlavamo prima: perché molti dei fondi utilizzati finora sono dei Comuni o della città metropolitana o province?

E perché i Comuni invece di avere un assetto collaborativo, non portano l’elenco degli interventi al Governo? È una questione ideologica? Non dovrebbe esserlo. Eppure, senza timore di essere smentiti, da alcuni amministratori percepiamo solo astio. Con la conseguenza che anche le ‘colombe’ romane (che magari potrebbero spingere per Stefano Bonaccini commissario alla ricostruzione) si stanno innervosendo.

Sarebbe bello, al prossimo tavolo romano sull’alluvione, portare anche una caveja. Il simbolo dell’operosità romagnola, dei contadini: la caveja (che vedete anche al centro del calendario che regaleremo ai romagnoli il 23 giugno) aveva la funzione di bloccare il giogo, portato dai buoi, al timone dell’aratro o del carro. Ma non solo. Con i suoi anelli e le sue immagini apotropaiche (pensate al gallo) era diventata anche un oggetto quasi ‘magico’, in grado di predire gravidanze, disastri, cambiamenti del meteo. Non è un caso che sia, per molti, oggetto di tatuaggi o di studio. Poi, in attesa di occuparci delle spine del lavoro, della cassa integrazione che inevitabilmente arriverà e di molte aziende che faticheranno a ripartire, c’è un altro tema che la politica sta ignorando: mancano case in affitto. Le bolle speculative degli ultimi anni avevano già reso difficile una locazione. Ora molte famiglie avrebbero bisogno di alloggi temporanei, visto che le case principali sono danneggiate, ma l’offerta è scarsa. Qualcuno ci pensi, invece di litigare come all’asilo.