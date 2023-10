Pontelungo, un incrocio di cantieri

Bologna, 17 ottobre 2023 – Sono stupito dalla remissività di noi bolognesi in merito alla vicenda del Ponte lungo sul Reno in via Emilia. Pensare che un’amministrazione preveda 5 anni (2022-2026)per la messa in sicurezza di un ponte di 500 metri, si può spiegare solo con una volontà precisa altrimenti bisognerebbe pensare a manifesta incapacità. Il ponte è anche il biglietto da visita per i turisti che arrivano dall’aeroporto. Milano, ma anche Modena, avrebbero già realizzato non solo il ponte, ma anche il Passante Nord a suo tempo già progettato.

Mauro Negrini

risponde Beppe Boni

Il Comune di Bologna non ha saputo prevedere la concomitanza di diversi cantieri destinati a mandare in tilt il traffico già in difficoltà per una rete viaria ormai troppo datata. I cantieri dell'allargamento della tangenziale (Il famigerato Passantino,) del tram e del Pontelungo costituiscono una giungla di ruspe, camion, operai al lavoro, strutture, ponteggi destinati a fare perdere la pazienza anche al cittadino più tranquillo, o peggio a chi per lavoro o per turismo deve passare da Bologna. Se poi ci mettete l'obbligo dei 30 chilometri orari nel 70% della viabilità cittadina abbiamo fatto Bingo.I lavori sul ponte sono un capitolo a parte che però è inserito inevitabilmente in questo quadro poco felice. In settembre il Comune di Bologna ha fatto il punto sulla situazione annunciando che i lavori sul Pontelungo si concluderanno a febbraio 2026, quindi oltre l'agenda dei tempi previsti. Per due motivi. Primo. Alla ristrutturazione del ponte, fondamentale per la viabilità nella zona ovest, viene accorpato anche il cantiere della linea rossa del tram che investirà l’area, anticipando così i lavori. Secondo. Già durante le prime fasi di manutenzione del manufatto è emersa la necessità di consolidare alcune arcate che erano interrate, venute alla luce durante l’esecuzione dei lavori, unita anche all'obbligo anche di consolidare e di ricostruire alcune murature portanti. Simone Borsari, assessore ai Lavori pubblici ha spiegato tempo fa che " si tratta di lavori importanti necessari per la sicurezza del ponte”. Il Comune aggiunge inoltre che tra le due lavorazioni (consolidamento e tram), infatti, era prevista una pausa in cui il ponte sarebbe stato riaperto ma si è deciso di rinunciare. Il cantiere sul Pontelungo sarebbe dovuto finire a luglio 2025, e a ottobre si sarebbero dovute posare le infrastrutture tranviarie. In questo modo vengono anticipati i lavori. Questa è la spiegazione.