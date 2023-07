Post sisma: la via del verde per la rinascita del cratere

La via del verde per la rinascita del cratere del sisma. Sono le filiere forestali del legno dei monti della Laga, due progetti integrati orchestrati dal Consorzio Bim Tronto e sviluppati nei boschi tra Acquasanta Terme e Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli. Obiettivo: valorizzare la biomassa forestale, oggi utilizzata soprattutto come legna da ardere. A Umito, frazione di Acquasanta, hanno avuto inizio i lavori di recupero di uno dei principali percorsi forestali, che parte proprio dal piccolo borgo alle pendici della Laga. I progetti, in parte finanziati dal Psr Marche 2014-2020, hanno ricevuto anche risorse tramite un contratto di rete finanziato dal piano complementare sisma Next Appennino, oltre 2,3 milioni di euro. La finalità è una gestione boschiva sostenibile e oculata, attenta al territorio e con importanti ricadute sull'economia locale. Così, un'area sconvolta da una lunga serie di eventi catastrofici vedrà l'inizio di un percorso di rilancio e valorizzazione. L'utilizzo dei circa 4.000 ettari di bosco partirà dalla riqualificazione delle vie di accesso, attraverso la sistemazione della viabilità forestale, che al momento non è utilizzabile: circa 22 km di strade nei boschi di Acquasanta e oltre 3 km di piste forestali nel comprensorio di Arquata. «Il bosco è una caratteristica predominante nelle aree interne dei monti della Laga, che ora grazie alle risorse messe in campo da Next Appennino e dai bandi regionali, hanno l'occasione di rilanciare l'economia locale proprio a partire dal patrimonio naturalistico dell'area», ha detto il commissario Guido Castelli. Non solo ricostruzione materiale, quindi, ma anche economica e sociale: è il mantra di Castelli fin dall’insediamento, in una strategia che allo spopolamento delle aree interne (per di più colpite dal terremoto) vuole opporre come ricette il rilancio del lavoro, il potenziamento dei servizi e delle infrastrutture. L’importante in ogni caso è accelerare, perché dal dramma del sisma sono già passati sette anni.