Preferenziali e velocità, un mare di multe

Ma lo sapete quante auto (per non parlare degli scooter) ignorano completamente il divieto di utilizzo delle corsie preferenziali, e dei limiti di velocità? Si potrebbero montare telecamere frontali e posteriori sugli autobus. E vogliamo parlare dei limiti imposti dalle nuove telecamere fisse installate in zone periferiche con auto che fanno i 90-110 per poi frenare appena si passa sotto le telecamere?

Luca Cacciari

Risponde Beppe Boni

È vero che molti automobilisti se ne infischiano del divieto di circolazione sulle corsie preferenziali, ma è altrettanto vero che la maggior parte ne paga le conseguenze. Cioè la multa. A Bologna le contravvenzioni per l’uso improprio delle corsie preferenziali sono emesse tramite sistemi automatici come Rita, con importi che variano da circa 80 a 335 euro, più le spese. È però possibile contestare l’addebito se si ritiene che non sia stata commessa l’infrazione. Se il veicolo è un ciclomotore la giurisprudenza ammette la circolazione sulle preferenziali. Non so se montare telecamere sul retro dei bus sia una soluzione possibile, ma quelle già in attività fanno il loro dovere. La prova che è difficile sfuggire ai controlli sta anche in una vicenda che sembra surreale. Un rifugiato ucraino fuggito dalla guerra ha totalizzato 50 multe in quattro mesi all’inizio dell’anno per circa 5mila euro. Il giudice di pace ha però annullato le sanzioni riconoscendo "l’incolpevole ignoranza" e quindi la buona fede dell’uomo che lavora come giardiniere. Altra vicenda l’eccesso di velocità. A parte il limite dei 30 all’ora, impossibile da rispettare e che ormai nessuno controlla, le multe per chi esagera davvero con l’acceleratore non mancano. Nei soli primi sei mesi del 2025 sono state registrate 39.466 infrazioni su via Stalingrado e 6.866 su via Panzacchi.

