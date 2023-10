Prima dei social vengono le persone

C’è qualcosa di stonato in chi dice che le nuove generazioni sono sempre peggio di quelle precedenti, che i giovani non sanno né conoscono, che si stava meglio quando si stava peggio e così via. Ogni generazione ha alfabeti, regole e tecnologie proprie. Non migliori, né peggiori, solamente diversi e, dunque, con rischi e pericoli derivati diversi. Dunque, starei molto attento a demonizzare il web o i social tagliando tutto con l’accetta.

Cerco di spiegarmi meglio; Tik tok è davvero il nemico? La vicenda di Vincent dimostra due cose: che per alcuni comportamenti criminali (leggete le chat della vergogna pubblicate dal Carlino , rabbrividirete) ce ne sono altri virtuosi. Sono state centinaia, ma purtroppo inefficaci, le chiamate alle forze dell’ordine e le segnalazioni per fermare Vincent. Quello che conta sempre, davvero e in fondo, è la nostra umanità. Cambiano gli strumenti (da un ciclostile alle chiacchiere al bar, dal social con le domande anonime alla piattaforma video), ma conta la persona. Anzi, le persone: se parliamo di etica della tecnologia, come spesso ci ha ricordato il professor Luciano Floridi, "la scelta giusta è quella che migliora le relazioni tra le persone: non è quella che fa bene a uno o all’altro, ma quella che fa bene a tutti".

Chiudere un social network, come è stato anche ipotizzato, è pericoloso, perché rischia di creare escalation di violenza di vario tipo. E non risolve il problema, lo sposta soltanto da un’altra parte. Dunque, pensiamo davvero alle persone. A educarle. A dare gli strumenti e gli alfabeti adeguati. A non guardare il nuovo con disprezzo, ma a cercare di capirlo. Sarebbe già un passo avanti.