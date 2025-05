Pronto soccorso, attese infinite

Amarezza e delusione riguardo la sanità di Bologna. Io e mia figlia siamo andate al Pronto soccorso per un codice azzurro. Dopo sette ore di attesa siamo uscite senza nessuna diagnosi. Come noi, tante altre persone si sono arrese e sono tornate a casa. Ho provato un forte senso di vergogna nel fare questa esperienza con mia figlia. Quanto ti puoi affidare a una società che non ha strumenti e risorse per curarti?

Claudia Castellucci

Risponde Beppe Boni

Promesse, piani strategici, annunci di riorganizzazione. Eppure le lunghe attese al Pronto soccorso, nonostante i tentativi di larghe intese, continuano ad essere un incubo parzialmente irrisolto. In alcuni ospedali, la situazione è inaccettabile. La sanità pubblica e privata in Emilia-Romagna è un’eccellenza dal punto di vista dell’assistenza, ma nonostante ciò ci sono aspetti ancora fuori fase. Come appunto le attese in gran parte della medicina d’urgenza e delle liste d’attesa, alcune delle quali risultano addirittura bloccate. Il nuovo assessore alla sanità ha promesso (anche lui) che la situazione sarebbe migliorata in virtù di nuovi piani. Aspettiamo fiduciosi. Il Pronto soccorso è un servizio primario e deve funzionare. Stop. È anche vero però che ci sono cittadini che dovrebbero rivolgersi ai Centri di Assistenza Urgenza (Cau), destinati alla gestione dei codici bianchi e verdi anziché infilare la porta del Pronto soccorso per un graffio o un raffreddore rinforzato. E questo è un aspetto che contribuisce al sovraccarico. La Cisl sanità un paio di mesi fa, tra le altre cose, ha denunciato al S. Orsola la presenza "mediamente di 20-30 pazienti in attesa sulle barelle in spazi dell’osservazione temporanea, inadeguati a gestire questa mole di utenti". Il sovraffollamento poi aumenta i rischi di tensioni, aggressioni verbali e fisiche. Dunque il sistema va rivisto, ma alcuni utenti devono imparare l’educazione sanitaria.

mail: beppe.boni@ilrestodelcarlino.it