Proteggiamo la finestrella di via Piella

Bologna, 24 settembre 2023 – È la seconda volta che la finestrella di via Piella viene divelta "di proposito", quindi è secondo me un vandalismo e non una bravata. Ora, ammesso che grazie alla professionalità ed al buon cuore l'artigiano riesca a ripararla o addirittura fornirne una nuova gratuita, penso che sia il momento che si installi una telecamera per segnalare che si tratta non di un gioco ma di una curiosità culturale legata al mondo dei canali di Bologna. E' un piccolo patrimonio della città.

Carlo Bonora

Risponde Beppe Boni

C'è sempre in circolazione un imbecille pronto a far danni da qualche parte pensando di essere Superman. E così qualcuno per la seconda volta ha divelto la finestrella di via Piella, lo scuro che chiude un affaccio del muro rosso dal quale si può scorgere l'acqua che scorre nel canale delle Moline come se uno guardasse nella camera di una vecchia macchina fotografica. Lo scuro è poi stato ritrovato nel canale di Reno. La finestrella è conosciuta da tutti, residenti e turisti, sfaccendati e viandanti frettolosi. Ma gli sconsiderati a piede libero che l'hanno danneggiata agiscono con la stessa delinquenziale mentalità di coloro che danneggiano statue o edifici storici pensando di fare una bravata. Non ci sono motivi apparenti per fare un gesto del genere, non risultano rivendicazioni. Come recita Alessandro Bergonzoni in uno dei suoi recenti spettacoli a volte dobbiamo temere più che l'intelligenza artificiale, la stupidità reale. Anche dalle parti della finestrella a questo punto sarebbe logico posizionare le telecamere per cercare di individuare l'imbecille di turno. La finestra, romantico affaccio sul canale delle Moline, fu riaperta nel 1998, e da allora è stato un successo esponenziale, meta di turisti, sognatori, curiosi ed innamorati, facendole guadagnare l’appellativo di “Piccola Venezia”. Sono poi stati riaperti in seguito anche gli affacci sui ponti delle vie Oberdan e Malcontenti, che si affiancano alla mitica finestrella. Avviso ai naviganti per raggiungerla: si passa sotto Porta Genovese, o deviando da viale Indipendenza verso via Bertiera, da lì la strada vi condurrà a via Piella. La finestrella è stata ritrovata dagli operatori del Consorzio dei Canali di Bologna durante un sopralluogo nel canale per altre motivazioni, dopo aver bloccato l’afflusso dell’acqua. Lo sportello è malconcio per aver trascorso tanti giorni a mollo. Ora è in via di restauro.