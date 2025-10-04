Proteste, per Gaza sì per la sanità no

Dopo la mobilitazione politica per Gaza vorrei vedere la stessa mobilitazione per scuola e sanità. Tra tagli di ospedali, vedi l’ultimo all’istituto ortopedico Rizzoli, e liste di attesa ci sono i motivi. Chiedo un impegno che nessuno vuole attuare. Bisogna occuparsi di lavoro, servizi e diritti dei cittadini che sono problemi concreti. Faccio presente che sono una veterana degli scioperi fatti per dare dignità e diritti dei cittadini.

Silvana Mandrioli

Risponde Beppe Boni

Ogni manifestazione, se pacifica, è legittima. Lo sciopero generale di ieri proclamato da Maurizio Landini è solo una mossa politica. Israele, ovvio, non è sfiorato dalle manifestazioni in Italia alimentate anche dalla controversa impresa di Flotilla. Ieri molti lavoratori hanno perso una giornata di retribuzione, altri sono arrivati in ritardo per i blocchi nelle strade. Tutto ciò ferma le stragi di Gaza e il terrorismo di Hamas? No. È vero invece che i sindacati per ora non hanno mobilitato un bel nulla per la sanità emiliana che attraverso la giunta regionale continua a subire tagli e aumento dei ticket mentre le liste d’attesa continuano ad allungarsi. Certo, qui non si muore come a Gaza, ma non si vede indignazione da parte di sindacati, antagonisti, movimenti studenteschi. Nemmeno un piccolo corteo. Per le liste d’attesa, anziché trovare una soluzione per accorciarle, la Regione scarica la colpa sui medici di famiglia rei di prescrivere troppi esami. Ma se da cittadino sto male pretendo una visita specialistica. Stop. Ultima trovata: fermare l’attività chirurgica all’Istituto ortopedico Rizzoli dal 12 dicembre al 7 gennaio. E infine anziché cercare aiuto dalla sanità privata la Regione va allo scontro chiedendo indietro i contributi erogati per l’emergenza Covid. Vi pare normale?

