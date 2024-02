Quadrilatero, un altro passo in avanti

Ci sono buone notizie per la Pedemontana delle Marche, che nei progetti della Regione dovrebbe rappresentare la spina dorsale dei collegamenti nell’entroterra. E’ infatti imminente l’apertura dello svincolo di Castelraimondo Nord, nel Maceratese, almeno secondo il sopralluogo eseguito sul cantiere della Quadrilatero dall’assessore regionale alle infrastrutture, Francesco Baldelli. “La percorribilità del nuovo tratto cambierà la vita di questi territori, rendendo possibile un collegamento veloce anche verso i presidi ospedalieri, come quello di Fabriano”, dice l’assessore. Qualche dato tecnico: il nuovo tratto ha una lunghezza di 8,4 km, dallo svincolo di Matelica Sud a Castelraimondo Nord, con due gallerie nuove: una di 1,5 km e l’altra di 900 metri. La piattaforma stradale ha una larghezza di 10,5 metri (quindi categoria C: strada extraurbana secondaria, a carreggiata unica) con quattro svincoli: Matelica Nord- Zona Industriale, Matelica Ovest, Matelica Sud, Castelraimondo Nord. Per la Regione, è “l’autostrada dei territori interni”. “Il cantiere va avanti in maniera spedita per collegare Matelica a Castelraimondo, nella direttrice tra la Ss 76 Ancona-Perugia e la Ss 77 Civitanova-Foligno – è ancora Baldelli –, una parallela all’autostrada A14 destinata ad alleggerire il traffico della tratta costiera e generare sviluppo e benessere nei nostri territori interni”. Soddisfazione è stata espressa anche dal consigliere regionale Renzo Marinelli e dal sindaco di Castelraimondo, Patrizio Leonelli. Secondo le previsioni, a lavori terminati i tempi di percorrenza tra Castelraimondo e Fabriano si ridurranno di un terzo: circa 12 minuti rispetto agli abituali 40. Per completare la Quadrilatero mancano però altri due lotti: Castelraimondo Nord-Castelraimondo Sud e Castelraimondo Sud-Muccia, per un totale di 16 km, interessati da un’indagine archeologica per la scoperta di manufatti romani di pregevole valore.