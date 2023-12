Qualcosa si muove

A Cesena arrivano gli arabi e a Bologna la settimana di lavoro di quattro giorni. Sono le due novità nel panorama economico emiliano romagnolo degli ultimi giorni, cambiamenti che hanno sì interessato società italiane, ma che portano la firma di gruppi esteri. A testimonianza di come i nostri marchi siano famosi nel mondo, entrando prepotentemente in disegni internazionali. La società saudita che costruirà Neom, la mega città destinata a sorgere tra il deserto e il golfo di Aqaba, sulle coste del Mar Rosso, concretizzando un mega progetto da 500 miliardi di dollari, ha infatti acquistato il 6% del capitale di Technogym, azienda leader a livello mondiale nel settore delle macchine per fitness, e appunto con sede a Cesena. L'investimento è stato pari a 111 milioni di euro e l’operazione è stata portata avanti dalla società Nif holding Italy che ha rastrellato 8,8 milioni di azioni da investitori istituzionali e ha sottoscritto un derivato per rilevare altri 3,3 milioni di azioni. Nif ha motivato questa mossa perché crede 'nel potenziale di creazione di valore di Technogym alla luce della sua storia di crescita costante e della sua posizione di leader nel mercato globale, trainata dalle sue linee di prodotto tecnologicamente avanzate e dall’impegno all’innovazione nel settore del fitness e della salute sin dalla sua fondazione nel 1983.

Questa operazione riflette l’impegno di Neom a creare un nuovo modello per una vita sostenibile e salutare'. Insomma, la società fondata da Nerio Alessandri rappresenta un modello e quindi averne un pezzetto significa dimostrare quanto si crede nel fitness e nella vita sana. In provincia di Bologna, invece, alla Lamborghini si sta per concretizzare un'intesa tra la proprietà tedesca che controlla la famosa azienda di bolidi e i sindacati per lavorare 4 giorni alla settimana: i dipendenti saranno impiegati a turni. Un'innovazione che potrebbe contagiare così altre imprese del territorio aprendo una breccia nel totem della settimana di 5 giorni lavorativi.

Una rivoluzione per tantissimi dipendenti che si ritroverebbero più tempo libero per gestire impegni familiari e dedicarsi ad altro. E' curioso che sia l'estero a portare queste ventate di novità sul territorio emiliano romagnolo, ma fa comunque piacere che ci sia fermento. L'immobilismo significa che le cose non vanno, invece il dinamismo fa pensare a quanta ricchezza ci sia ancora da sfruttare.

Certo, Technogym e Lamborghini sono marchi planetari, ma certamente fa bene a tutta l'economia italiana sapere che dall'estero si investe qui e che l'innovazione nella vita lavorativa parte da qui. Godiamoci tutto questo, sicuramente più di un aumento, come previsto, di una minima percentuale del Pil.