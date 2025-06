Quando contano solo i like

Ci hanno messo alcuni giorni, ma alla fine si sono scusati. E l’hanno fatto, ovviamente, postando tutto sui social: “Ci scusiamo con i cittadini che si sono sentiti offesi e preoccupati per le nostre azioni, e con le istituzioni”. Loro sono i ciclisti di Bolo.riders, autori della spericolata discesa in bici sotto il portico di San Luca che tanto ha fatto discutere in questi giorni. Una ‘impresa’ compiuta di notte, filmata con le GoPro e caricata sul loro profilo Instagram. “Non l’abbiamo fatto per sfidare o infrangere la legge – hanno spiegato –. La discesa è stata eseguita con attenzione maniacale alla sicurezza altrui, con un controllo totale sull’area”. A parte il fatto che ci sarebbe da discutere, e tanto, sul concetto di sicurezza che questi giovani bikers avrebbero garantito, non si sa bene come. Il problema però è a monte. Ed è il fatto che ormai ciascuno si sente libero o, peggio, in diritto di fare ciò che vuole senza nemmeno chiedere uno straccio di permesso alle autorità preposte. Tipo il Comune, che per bocca del sindaco Matteo Lepore ha giustamente condannato l’iniziativa spiegando di non aver mai dato alcuna autorizzazione. Anche perché, è bene ricordarlo, il portico di San Luca è Patrimonio Unesco. L’unico ad aver difeso i ciclisti, pur sottolineando che avrebbero dovuto chiedere prima i relativi permessi, è stato il consigliere delegato al Turismo e ai Grandi eventi Mattia Santori. Per il resto si è alzato un coro unanime di condanna. Quello che sconcerta è che, appunto, ormai l’unica cosa che conta sembra essere ciò che viene postato sui social e, soprattutto, i like che riesce ad acchiappare. Quello era il fine ultimo dei riders. Fare il botto di like per farsi conoscere. Senza rendersi minimamente conto che si stava calpestando un bene architettonico unico al mondo, mettendo anche a repentaglio la sicurezza di eventuali passanti. Le scuse (tardive) sono arrivate, ma sarebbe bene che seguisse anche una riflessione un po’ più profonda da parte degli autori di questa ‘bella’ pensata.