Quando l’affetto di comunità lenisce il dolore

Vivere nonostante il destino abbia portato via tutto. Vivere malgrado, senza Giulia e Alessia, ogni giorno sembri un’inutile fotocopia di tutti gli altri che si sono susseguiti identici da quel maledetto 31 luglio di un anno fa. Con lo stesso, insopportabile, carico di vuoto e di rimpianto.

Vivere domandandosi se davvero quella che si ha di fronte è la realtà o un incubo che ha stravolto il senso logico delle cose. E dal quale non è possibile svegliarsi. Ma vivere, anche, per scoprire che oltre la morte, oltre il dolore e la mancanza, esiste infine anche un altro mondo. Inatteso e per questo forse ancora più importante.

Un mondo fatto di affetto sconfinato e sincero. Che arriva dalla famiglia, dagli amici più cari, ma anche da quell’insieme di persone che siamo abituati a catalogare troppo sbrigativamente sotto il nome di comunità. Decine di esistenze diverse, di pensieri e modi di stare al mondo differenti che riescono a unirsi per una sola, importantissima, causa comune: stare vicino a chi ha sofferto e soffre ancora. Le parole che Vittorio Pisanu, il papà di Giulia e Alessia – le due sorelle morte travolte da un treno alla stazione di Riccione un anno fa, di ritorno da una serata in discoteca – ha consegnato l’altro giorno al nostro giornale, ci restituiscono uno spaccato forse unico, e di sicuro toccante, su cui riflettere. Di fronte alla prova più atroce che la vita possa mettere di fronte a un genitore, Vittorio ha scoperto di non essere solo. Ha scoperto, anzi, di avere una specie di famiglia allargata, composta dai cittadini di Castenaso, dagli amici delle figlie (con cui pranza tutte le settimane parlando di Giulia e Alessia), dal parroco don Leonardi, dal sindaco Gubellini e dalle istituzioni tutte. Non è una realtà scontata in una società come quella contemporanea, devastata dai solchi del pensiero individualista, dalla frammentazione dei sentimenti e dalla piaga della solitudine, sociale e personale, a cui sono condannate migliaia di persone, molto spesso per colpe non loro. La testimonianza di Vittorio Pisanu tiene accesa una fiammella di speranza per il futuro. Ci ricorda che la comunità non è un concetto vuoto o astratto, se alimentata da sentimenti come affetto e solidarietà umana. E che proprio l’affetto, quello che le sue due figlie hanno lasciato su questa terra, è l’unico sentimento in grado di sopravvivere al lutto più feroce e insensato, alla mancanza più devastante. E l’unico in grado di unire così tante persone senza nulla chiedere in cambio.