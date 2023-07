Quando l’ascolto non basta più

Concretezza. È questo che, alla fine, le persone chiedono alle amministrazioni di qualsiasi città. Concretezza è anche il filo rosso che lega due situazioni salite negli ultimi giorni alla ribalta sul nostro giornale.

Partiamo dalla Bolognina, dove i blitz delle forze dell’ordine hanno messo in evidenza una serie di criticità, a partire dalla presenza di spacciatori (che, intendiamoci, non sono solo lì) e di un generale senso di insicurezza nei cittadini.

Il sindaco Matteo Lepore ha fatto sapere che domani scenderà direttamente in strada, insieme ad assessori e presidente di Quartiere, per fare sopralluoghi e toccare con mano i problemi. Una pratica che ha avviato dall’inizio del mandato, ma che, in questo caso, rinnova sull’onda dell’allarme-pusher lanciato sul nostro giornale.

Un gruppo di commercianti della zona ha fatto notare che, a un anno e mezzo dall’insediamento, il periodo dell’ascolto è finito: ormai l’amministrazione conosce benissimo i bisogni dei propri cittadini, è ora di passare alle proposte concrete. Altrimenti, tutto rischia di risolversi in una passerella o in uno ‘sfogatoio’ dove, magari, qualche cittadino le canta chiare all’amministratore di turno, ma poi si ritrova al punto di partenza. Un po’ come succede con le bacheche sui social.

Ma quali possono essere queste proposte? Quella di riattivare – in accordo con le forze dell’ordine – un presidio nel cuore della storica Bolognina, ipotizzata dai commercianti, è una. Intanto, in zona universitaria, i residenti continuano a trascorrere notti insonni.

I comitati, così, sono passati dalle parole ai fatti, con una diffida collettiva al Comune, evocando una sentenza della Corte di Cassazione che, a Brescia, ha condannato l’amministrazione a pagare per il mancato riposo di una coppia di cittadini.

Non prendiamoci in giro, è difficile risolvere un conflitto che va avanti da almeno vent’anni. Bologna è una città universitaria e deve gestire la presenza di migliaia di studenti, croce (di chi abita in quelle strade) e delizia (dell’economia locale). Che la giunta acceleri sul Piano della notte e che, da settembre, istituisca una commissione dove chiamerà anche i rappresentanti dei comitati, è una buona notizia. Ma il dialogo, l’ascolto, la trattativa devono però portare, anche qui, a battere un colpo. E in fretta. Altrimenti il rischio è quello di trincerarsi dietro il solito vocabolario – ‘obiettivi a lungo termine’, ’traguardi strutturali’ – che resta un esercizio di forma. E non migliora mai la realtà delle cose.