Quattro milioni di ottimi motivi per fare chiarezza

Nel 2022 il Comune ha incassato più di 4 milioni di euro dalle multe degli autovelox. Dato ritenuto da tutti destinato a crescere negli anni a venire data l’installazione di nuovi apparecchi in città (solo cinque nel corso del 2024). Finché nell’aprile dell’anno scorso non è arrivata la sentenza della Cassazione che ha stabilito che la stragrande maggioranza degli autovelox italiani è fuorilegge in quanto non omologata. Sentenza i cui effetti iniziano a sentirsi ora anche a Bologna, con casi sempre più frequenti di annullamenti di verbali dei velox cittadini perché non omologati, per l’appunto. Comprese le postazioni ‘inaugurate’ da palazzo d’Accursio nell’ultimo anno. Postazioni che la giunta ha attivato – con l’eccezione di quella di viale Sabena, ancora al palo tra motivi tecnici e alluvione – “in conformità alla norma vigente”, basandosi cioè sul decreto del Ministero dei Trasporti che non distingueva tra apparecchi “omologati” e “approvati”. Assai probabile, dunque, che fioccassero i ricorsi per le multe staccate nella seconda metà del 2024, come è avvenuto. In attesa di capire quanto costerà al Comune questa situazione, c’è da registrare un ulteriore elemento: pochi giorni fa, infatti, sempre la seconda sezione civile della Cassazione si è pronunciata su un altro ricorso di un automobilista multato dai velox rigettandolo, come riporta il Fatto Quotidiano, con un dispositivo dal contenuto opposto alla sentenza di aprile. Confusione che si aggiunge ad altra confusione, laddove invece servirebbe una parola chiara e definitiva: e per i cittadini, che hanno il diritto di conoscere la regolarità o meno dei controlli a cui vengono sottoposti, e per gli enti locali che (non è un mistero) fanno ampio affidamento sugli incassi dei velox per tenere i conti in ordine nei Bilanci. L’unica nota positiva è che pochi giorni fa si è chiuso al Mit il tavolo tecnico per realizzare un decreto che metta la parola fine al balletto della (mancata) omologazione e, secondo le prime indicazioni, pare che i requisti stabiliti ’salvino’ tutti i dispositivi approvati dal 2017 in poi. Non resta che aspettare, dunque, con le dita incrociate e, nel dubbio, con il piede alzato dall’acceleratore.