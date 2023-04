Quella donna che piange

Si riavvolge il nastro di un film, di un bruttissimo film, e si tornano a proiettare le immagini di quasi nove mesi fa, 29 luglio 2022. E' successo ieri in tribunale a Macerata, alla prima udienza per l'omicidio di Alika Ogorchukwu, l'uomo ucciso di botte da un altro uomo a Civitanova. La storia finì nelle prime pagine di tutti i giornali perché l'aggressione avvenne in pieno centro, alle 2 del pomeriggio e in quegli interminabili 39 secondi nessuno intervenne. Molto più comodo estrarre il telefonino e fare il video, per un film dell'orrore che ha fatto il giro del mondo.

Quel film dell'orrore è stato riproposto ieri in aula e Charity Oriachi, la moglie della vittima, è scoppiata a piangere. C'era anche l'imputato-assassino (lo chiamiamo già assassino perché non c'è dubbio che sia lui il colpevole, quelle immagini lo incastrano): lui, Giuseppe Ferlazzo, non ha fatto una piega. Ora il processo andrà avanti fra perizie, burocrazie e necessari passaggi giudiziari.

Una cosa, una sola cosa, ci preme: quella povera donna, che ieri ha pianto in pubblico, sì, ma che piange anche in privato, ininterrottamente, dal 29 luglio, ha diritto a una giustizia vera, ha diritto ai risarcimenti, ha diritto a tutto.