Quell’amore speciale per il basket

Con commozione e orgoglio ho letto l’articolo sul ‘Picchio’. Lo dico come suo primo allenatore nell’oratorio Leone XIII in via del Piombo dove, sfruttando lo spazio dell’ex cinema, si giocava ‘4 contro 4’ (allora un lusso). Aggiungo per completezza che dal vivaio del Leone XIII è uscito, a maggior gloria, un altro giocatore bolognese: Mario Paganini, che ha giocato in serie A sempre nella Fortitudo negli anni 68-69-70.

Ennio Giorgetti

Risponde Beppe Boni

Bologna ama il basket e il basket ama Bologna. Non a caso è Basket City. La tradizione e la gloria di due squadroni come la Virtus e la Fortitudo con un pubblico unico in Italia sono nate e sviluppate qui perchè la passione per la pallacanestro è nel Dna dei bolognesi. Le parrocchie sono state e sono ancora scuole di base per la formazione dei giovani atleti. Poi ci sono mille piccole e grandi società che coltivano la pallacanestro giovanile e questo è un valore che poi si ritrova sui campi della serie A. Inutile fare nomi perchè la lista sarebbe lunga, ma le società giovanili di Bologna hanno sfornato grandi atleti di ieri e di oggi che ritroviamo sul parquet di mezza Italia. Bologna, oltre alla Madonnina di San Luca, che veglia sullo stadio e sulla squadra rossoblù nel calcio, vanta anche la Madonna del basket. E’ la Beata Vergine delle Grazie del Ponte di Porretta Terme, in Appennino, riconosciuta come patrona nazionale della pallacanestro nel 2022. Sta lassù ma sorveglia benissimo i canestri della pianura. La città attende anche il Museo del basket al Paladozza, la cui apertura è annunciata dal sindaco ogni sei mesi, ma ancora non si vede. Siamo ai tempi supplementari. Speriamo in una buona parola della patrona della pallacanestro da Porretta.

mail: beppe boni@ilrestodelcarlino.it