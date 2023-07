Quell’eterno (e inutile) scontro politico

Bologna, 9 luglio 2023 – Sarà il primo due agosto con il governo a trazione meloniana. Ma sarà un’occasione di riconciliazione? Unità? In passato i governi di centrodestra hanno avuto poca fortuna a Bologna. Fischi, quelli sì. A volte anche discutibili e ideologici. Lo scorso anno c’era il ministro Patrizio Bianchi, quest’anno non è ancora chiaro, ma l’impressione è che si cerchi la figura più istituzionale e di mediazione possibile. Chiaro che l’iniziativa di alcuni parlamentari di maggioranza di una nuova commissione d’inchiesta sulle stragi con rilancio dell’ormai leggendaria pista palestinese non è proprio il massimo della vita: nulla di illegale, s’intende, ma forse i tempi non sono stati quelli più giusti. Soprattutto per chi adesso, stando al Governo, deve dimostrare una maturità istituzionale superiore a quella degli avversari. Il 2 agosto, o meglio il dispositivo sulla strage di Bologna, va letto secondo le sentenze acquisite che negli ultimi anni – piaccia o meno – hanno redatto un copione decisamente uniforme tra P2, servizi deviati e terroristi di destra. Non va interpretato (né da destra né da sinistra) secondo gli schemi stantii e marci del bipolarismo o dello scontro politico fine a se stesso. E invece ancora assistiamo allo stesso schema, alla stessa bagarre, che va in scena per esempio anche su Ustica. Allo stesso modo non si può dire che alcune prove manchino o che non ci siano ombre: c’è il famoso pizzino Bologna, ma i contanti non lasciano tracce. E poi le confessioni: gli imputati si sono accollati qualsiasi reato, ma non la bomba. D’altronde come si può rivendicare un eccidio? E poi la pista palestinese: tutto archiviato per Thomas Kram e Margot Christa Frohlich, due ex terroristi tedeschi delle ‘Revolutionaere Zellen’. Ma per i magistrati la presenza a Bologna il 2 agosto 1980 di Kram è "incomprensibile", "ingiustificata" e "alimenta un grumo di sospetto". Aspettiamo la definizione dei processi. E ripartiamo da un tentativo di riconciliazione politica.