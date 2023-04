Rapine sui colli, servono subito le telecamere

Bologna, 7 aprile 2023 – Frequento alcuni amici che abitano sui colli di Bologna e tutti mi dicono di essere molto preoccupati per la sicurezza. Negli ultimi mesi si sono moltiplicati furti e rapine creando un forte allarme fra i residenti. Ovvio che polizia e carabinieri non possono presidiare la zona collinare della città 24 ore su 24, ma il nodo rimane. Qualcosa le istituzioni dovranno pure inventarsi per limitare questo fenomeno che sta creando forti tensioni. La sicurezza è un bene primario e bisogna mettere in campo ogni elemento per garantirla.

Rossano Degli Esposti

Risponde Beppe Boni

Il tema dei furti e delle rapine in villa è diffuso e non riguarda solo l'area dei colli. Giusto per rifarsi alla cronaca recente, l'ultimo colpo da professionisti è stato in via Cadriano: i ladri, gente esperta del mestiere, hanno segato le inferriate come se fossero di burro (erano bene attrezzati) e hanno ripulito una villetta di oro e gioielli per un totale di 200mila euro. Le abitazioni sui colli però sono quelle che più di altre sono finite nel mirino. La prevenzione sta nel controllo di vicinato e nelle telecamere che devono essere piazzate ovunque, sia dai privati che dall'ente pubblico. Perdiamo un po' di privacy? Forse sì, meglio però garantire con questo strumento maggiore sicurezza. Il problema è stato sollevato recentemente in Prefettura coinvolgendo anche il Comune perché per ora nel nuovo piano di installazione di occhi elettronici non è contemplata la zona dei colli. Ed è un errore a cui porre rimedio. Su questo punto l'amministrazione e le forze dell'ordine devono riflettere: le telecamere servono anche lì insieme a un rinforzo dell'illuminazione pubblica. È nato pure un comitato dal nome Comicolli che si sta facendo interprete del problema insieme a quello della viabilità (altro nodo da sciogliere). L'escalation di furti e rapine nella zona collinare è approdata anche in consiglio comunale con una interrogazione di Fratelli d'Italia. Dunque il problema esiste e una risposta va data. Non con i tempi della burocrazia comunale ma con quelli del buonsenso. Cioè rapidi. La città legale non deve arrivare dopo la città reale.

