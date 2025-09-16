Rebus sanità, i medici poco ascoltati

Ho letto l’articolo ’Bindi e la crisi del Servizio sanitario nazionale’. È curioso che gli stessi (Bindi, Prodi, Lorenzin, Turco) che in 20 anni hanno contribuito ad affondare la sanità, ci illustrino terapie ’miracolose’, senza autocritica. Dov’erano quando la mia categoria denunciava, inascoltata, aggressioni, mancanza di risorse, personale, fondi, ferie non godute, straordinari non pagati, tagli ai reparti?

Mirka Cocconcelli, chirurgo ortopedico

Risponde Beppe Boni

La sanità è un mondo dove le responsabilità per ciò che non funziona sono spesso distribuite. Le Regioni hanno la gestione quasi totale della sanità pubblica e quindi gran parte della responsabilità di ciò che funziona o non funziona è addebitabile a loro. Come abbiamo scritto più volte la qualità delle prestazioni negli ospedali a Bologna e in Emilia Romagna rimane alta e si piazza nei primi posti delle classifiche. La gestione politica però, tra immobilismo e scelte di parte, ha causato danni o non ha risolto i problemi. E ovviamente adesso che governa il centrodestra a livello nazionale buona parte della sinistra, che da sempre guida l’Emilia Romagna, scarica colpe sul governo centrale. I medici sono sempre stati poco ascoltati nella realtà dei fatti e anche questo ha causato problemi.

L’ideologia ha guidato spesso le scelte al posto della razionalità. E oggi, pur nelle difficoltà in cui versa il pubblico, la Regione ha scelto lo scontro con la sanità privata annullando una delibera con cui sono stati versati 80 milioni di euro come contributo per l’emergenza Covid e che adesso l’assessorato alla sanità rivuole indietro. Questo invece di sedersi a un tavolo e cercare un accordo visto che, per esempio, le liste per le visite specialistiche continuano ad essere infinite. In certe città ci sono attese di 400 giorni.

